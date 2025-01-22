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Kazakistan ve Türkiye Bitki Güvenliği Alanında İşbirliği Anlaşmasını Onayladı

Kazakistan Meclisi, Türkiye ile bitki karantinası ve korunması alanında işbirliği anlaşmasını onayladı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 13:21
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 13:21
Kazakistan ve Türkiye Bitki Güvenliği Alanında İşbirliği Anlaşmasını Onayladı

Kazakistan ve Türkiye İşbirliği Anlaşması

Kazakistan Meclisi, Türkiye ile yapılan bitki karantinası ve korunması alanında işbirliğine dair anlaşmayı onayladı.

Kazakistan Parlamentosunun alt kanadı Meclisin genel oturumunda, 10 Mayıs 2022'de iki ülkenin yetkili kurumları arasında Ankara'da imzalanan anlaşma görüşüldü.

Bitki Güvenliğinin Sağlanması

Bu anlaşmanın temel amacı, bitki güvenliğini sağlamak ve karantinaya tabi zararlı organizmaların iki devletin topraklarında dolaşımını ve ithalatını önlemektir. Anlaşma ilk oturumda onaylandı.

Anlaşma çerçevesinde taraflar, bu alandaki düzenlemelerin yanı sıra karantinaya tabi zararlı organizmaların listesi, karantina ve bitki korumaya ilişkin diğer kuralları paylaşacak.

Karşılıklı Bilgilendirme ve Bilimsel İşbirliği

Kazakistan ve Türkiye, ayrıca bitki sağlığı durumu ile karantinaya tabi olan zararlı organizmaların tespiti ve yayılması ile mücadele yöntemleri hakkında karşılıklı bilgilendirme yapacak.

Bu anlaşma, bitki karantinası ve koruması alanında araştırma kurumları arasında da bilimsel işbirliğinin geliştirilmesine olanak sağlayacak ve bu alandaki ürünlerin ithalat ve ihracat işlemleri için gereklilikleri düzenleyecektir.

Kazakistan Meclisi Milletvekili ve Tarım Komitesi Sekreteri Yerkebulan Mambetov, yaptığı açıklamada, anlaşmanın devlete herhangi bir ekonomik zararı olmadığını belirterek, "Kazakistan'ın Çin, Vietnam ve Azerbaycan ile buna benzer işbirliği anlaşmaları mevcuttur." ifadesini kullandı.

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