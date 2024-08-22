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Kazan'da 3. Küresel Gençlik Zirvesi Başladı

Tataristan'ın başkenti Kazan'da düzenlenen 3. Küresel Gençlik Zirvesi, gençlik politikaları ve uluslararası iş birliğini tartışıyor.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 15:05
Kazan'da 3. Küresel Gençlik Zirvesi Başladı

Kazan'da 3. Küresel Gençlik Zirvesi

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da, 3. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi başladı. Etkinlik, Kazan City Hall'da hayata geçiriliyor ve Tataristan hükümeti ile İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) tarafından organize ediliyor.

Önemli İsimler Zirvede

Zirveye, Tataristan Başbakan Yardımcısı Leyla Fazleyeva, Kazan Belediye Başkan Yardımcısı Yevgeniya Lodvigova, ve Rusya Dışişleri Bakanlığı Genç Diplomatlar Konseyi Başkanı Konstantin Kolpakov gibi önemli isimler katılıyor. Türkiye'den ise ICYF Başkanı Taha Ayhan, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç ve İİT'nin İnsani, Kültürel ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tarig Ali Bahit konuşmacı olarak yer alıyor.

Gençlerin Gücü ve Filistin Meselesi

Zirvede yapılan konuşmalarda, Tataristan Başbakan Yardımcısı Fazleyeva, gençlerin ülkenin gelişimindeki rolüne vurgu yaparak, "Gençler, ülkenin gelişiminde önemli rol oynuyor. Bu nedenle çeşitli ülkelerin gençlere yönelik çalışmaları hakkında bilgi almak için zirvede bir aradayız." ifadesini kullandı.

ICYF Başkanı Taha Ayhan ise etkinliğin, gelecekte gençlik politikalarının belirlenmesinde önemli bir rol oynayacağını belirtti. Ayhan, Gazze'deki durumu eleştirerek, "Filistinli gençlerle dayanışma içerisinde olmalıyız," şeklinde konuştu. Filistin'deki durumu "soykırım" olarak nitelendiren Ayhan, uluslararası platformlarda gençlerin haklarını savunmak gerektiğini dile getirdi.

Dijitalleşmenin Rolü

İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi Genel Direktörü Kılıç, bu tür etkinliklerin gençler arasındaki etkileşimi artırdığını söyledi. Kılıç, toplumun ilerlemesinde dijitalleşmenin önemine dikkat çekerek, "Gençlerin, dijital araçların yanı sıra geleneksel eğitim yöntemleri ile her alanda eğitilmesi gerekiyor." tavsiyesinde bulundu.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 3. Kazan Küresel Gençlik...

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 3. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi başladı. Gençlik politikalarıyla ilgilenen uluslararası organizasyonların temsilcileri, kanaat önderleri, genç girişimciler ve bilim dünyasının önde gelen isimlerinin de aralarında bulunduğu zirveye, yaklaşık 40 ülkeden heyetler katıldı.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 3. Kazan Küresel Gençlik...

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 3. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi başladı. Gençlik politikalarıyla ilgilenen uluslararası organizasyonların temsilcileri, kanaat önderleri, genç girişimciler ve bilim dünyasının önde gelen isimlerinin de aralarında bulunduğu zirveye, yaklaşık 40 ülkeden heyetler katıldı.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 3. Kazan Küresel Gençlik...

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 3. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi başladı. Gençlik politikalarıyla ilgilenen uluslararası organizasyonların temsilcileri, kanaat önderleri, genç girişimciler ve bilim dünyasının önde gelen isimlerinin de aralarında bulunduğu zirveye, yaklaşık 40 ülkeden heyetler katıldı.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 3. Kazan Küresel Gençlik...

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 3. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi başladı. Gençlik politikalarıyla ilgilenen uluslararası organizasyonların temsilcileri, kanaat önderleri, genç girişimciler ve bilim dünyasının önde gelen isimlerinin de aralarında bulunduğu zirveye, yaklaşık 40 ülkeden heyetler katıldı.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 3. Kazan Küresel Gençlik...

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 3. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi başladı. Gençlik politikalarıyla ilgilenen uluslararası organizasyonların temsilcileri, kanaat önderleri, genç girişimciler ve bilim dünyasının önde gelen isimlerinin de aralarında bulunduğu zirveye, yaklaşık 40 ülkeden heyetler katıldı.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 3. Kazan Küresel Gençlik...

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 3. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi başladı. Gençlik politikalarıyla ilgilenen uluslararası organizasyonların temsilcileri, kanaat önderleri, genç girişimciler ve bilim dünyasının önde gelen isimlerinin de aralarında bulunduğu zirveye, yaklaşık 40 ülkeden heyetler katıldı.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 3. Kazan Küresel Gençlik...

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 3. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi başladı. Gençlik politikalarıyla ilgilenen uluslararası organizasyonların temsilcileri, kanaat önderleri, genç girişimciler ve bilim dünyasının önde gelen isimlerinin de aralarında bulunduğu zirveye, yaklaşık 40 ülkeden heyetler katıldı.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 3. Kazan Küresel Gençlik...

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 3. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi başladı. Gençlik politikalarıyla ilgilenen uluslararası organizasyonların temsilcileri, kanaat önderleri, genç girişimciler ve bilim dünyasının önde gelen isimlerinin de aralarında bulunduğu zirveye, yaklaşık 40 ülkeden heyetler katıldı.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 3. Kazan Küresel Gençlik...

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 3. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi başladı. Gençlik politikalarıyla ilgilenen uluslararası organizasyonların temsilcileri, kanaat önderleri, genç girişimciler ve bilim dünyasının önde gelen isimlerinin de aralarında bulunduğu zirveye, yaklaşık 40 ülkeden heyetler katıldı.

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