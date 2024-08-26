Kazankaya Kanyonu'nda Dağ Keçisi Popülasyonu Artıyor

Kazankaya Kanyonu'na Yeni Yaşam Alanı

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde bulunan Kazankaya Kanyonu, doğa koruma faaliyetleri kapsamında beş dağ keçisine ev sahipliği yaptı.

Valilikten Önemli Adım

Yozgat Valiliği'nin yürüttüğü projede, Kazankaya Kanyonu'nun turistik değerini artırmak amacıyla çeşitli çalışmalar sürdürülüyor. Bu doğrultuda, Mersin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden temin edilen beş dağ keçisi, özel araçlar ile kanyona taşınarak doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Geçmişte ve Gelecek Planları

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından bölgeye toplamda yirmi dağ keçisinin bırakılması planlanıyor. Şu an itibarıyla, on keçinin kanyona yerleştirildiği belirtiliyor.

Bu girişimle birlikte Kazankaya Kanyonu’nun ekosisteminde önemli bir denge sağlanırken, bölgenin doğal güzelliklerinin de daha fazla keşfedilmesi amaçlanıyor.

Yozgat Valiliği tarafından Kazankaya Kanyonu'nun turizme kazandırılması amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Mersin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden temin edilen 5 dağ keçisi, araçlarla getirilerek Kazankaya Kanyonu'nda doğal ortama bırakıldı.

Yozgat Valiliği tarafından Kazankaya Kanyonu'nun turizme kazandırılması amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Mersin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden temin edilen 5 dağ keçisi, araçlarla getirilerek Kazankaya Kanyonu'nda doğal ortama bırakıldı.

Yozgat Valiliği tarafından Kazankaya Kanyonu'nun turizme kazandırılması amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Mersin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden temin edilen 5 dağ keçisi, araçlarla getirilerek Kazankaya Kanyonu'nda doğal ortama bırakıldı.

Yozgat Valiliği tarafından Kazankaya Kanyonu'nun turizme kazandırılması amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Mersin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden temin edilen 5 dağ keçisi, araçlarla getirilerek Kazankaya Kanyonu'nda doğal ortama bırakıldı.