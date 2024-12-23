Kazdağı Milli Parkı Karla Kaplandı: Büyüleyici Manzaralar

Kazdağı Milli Parkı beyaza büründü

Alişehir ve Çanakkale sınırları içindeki Kazdağları, geceden itibaren etkili olan kar yağışı ile kaplandı. Soğuk havanın bölgede yarattığı etki, mitolojide Bin Pınarlı İda olarak bilinen Kazdağları'nda gece boyunca devam etti.

Parkta Büyüleyici Manzaralar

Kar yağışının ardından Tozlu Yaylası ve Sarıkız Tepesi mevkilerindeki çam, köknar ve kayın ağaçları, bembeyaz bir örtüyle kaplandı. Bu görüntüler, ziyaretçilere görsel bir şölen sundu.

Kazdağı Milli Parkı'nın Korunması

1993 yılında 2873 Sayılı Milli Park Kanunu kapsamında koruma altına alınan Kazdağı Milli Parkı, doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Kar yağışı, bu eşsiz parkta büyüleyici manzaraların ortaya çıkmasına neden oldu.