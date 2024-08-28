Kazdağları Milli Parkı'ndaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer alan Kazdağları Milli Parkı'nda çıkan yangın, etkin müdahalelerle kontrol altına alındı.

Yangının Şiddeti ve Müdahale Süreci

Kızılkeçili Mahallesi kırsal alanında henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın başladı. Yangının büyümesi üzerine, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri derhal bölgeye sevk edildi.

Havadan ve Karadan Müdahale

Edremit Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 6 uçak ve 4 helikopter, yangına havadan müdahale ederken, karadan çok sayıda araç ve personel de yangınla mücadele etti. Yangının söndürülmesi için Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne ait iş makineleri de devreye alındı.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Ekiplerin 5 saat süren yoğun çabası sonucunda yangın kontrol altına alındı. Şu an için, yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam etmektedir.