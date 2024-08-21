Kazdağları Milli Parkı, Yangın Riskleri Nedeniyle 31 Ekim'e Kadar Kapalı

Kazdağları Milli Parkı Girişlere Kapatıldı

Balıkesir ve Çanakkale illeri sınırları içinde yer alan Kazdağları'nın Edremit ilçesindeki milli park, orman yangınları nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Balıkesir Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Balıkesir İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu'nun aldığı karara vurgu yapıldı.

Kritik Hava Koşulları Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava raporları, orman yangınları açısından tehlikeli bir haftaya girildiğini gösteriyor. Balıkesir, orman yangını riski en yüksek 10 il arasında yer alıyor. Üstelik hava sıcaklıklarının birkaç gün boyunca 35 derece ve üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Giriş Yasağı Detayları

Açıklamada, havanın nem oranının %30'un altında kalacağı ve rüzgarların kuzeydoğudan saatte 30 kilometre hızla eseceği belirtildi. Bu durum, Kazdağları Milli Parkı için ciddi bir yangın riskine neden oluyor. Bu nedenle, Milli Park içindeki Yaylatepe çadırlı kamp alanı ve Altınoluk cam seyir terası hariç tüm giriş ve çıkışlar, 31 Ekim tarihine kadar yasaklanmıştır.

Balıkesir ve Çanakkale il sınırları içinde yer alan Kazdağları'nın Edremit ilçesindeki milli park alanlarına girişler, orman yangınlarıyla ilgili kritik bir döneme girilmesinden dolayı geçici olarak durduruldu.

Balıkesir ve Çanakkale il sınırları içinde yer alan Kazdağları'nın Edremit ilçesindeki milli park alanlarına girişler, orman yangınlarıyla ilgili kritik bir döneme girilmesinden dolayı geçici olarak durduruldu.

Balıkesir ve Çanakkale il sınırları içinde yer alan Kazdağları'nın Edremit ilçesindeki milli park alanlarına girişler, orman yangınlarıyla ilgili kritik bir döneme girilmesinden dolayı geçici olarak durduruldu.

Balıkesir ve Çanakkale il sınırları içinde yer alan Kazdağları'nın Edremit ilçesindeki milli park alanlarına girişler, orman yangınlarıyla ilgili kritik bir döneme girilmesinden dolayı geçici olarak durduruldu.

Balıkesir ve Çanakkale il sınırları içinde yer alan Kazdağları'nın Edremit ilçesindeki milli park alanlarına girişler, orman yangınlarıyla ilgili kritik bir döneme girilmesinden dolayı geçici olarak durduruldu.

Balıkesir ve Çanakkale il sınırları içinde yer alan Kazdağları'nın Edremit ilçesindeki milli park alanlarına girişler, orman yangınlarıyla ilgili kritik bir döneme girilmesinden dolayı geçici olarak durduruldu.

Balıkesir ve Çanakkale il sınırları içinde yer alan Kazdağları'nın Edremit ilçesindeki milli park alanlarına girişler, orman yangınlarıyla ilgili kritik bir döneme girilmesinden dolayı geçici olarak durduruldu.