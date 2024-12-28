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Kazdağları'nda Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Kazdağları'ndaki kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Sürücüler zor anlar yaşıyor, uzun araç kuyrukları oluştu.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 17:28
Kazdağları'nda Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Kazdağları'nda Ulaşımda Zor Anlar

Balıkesir ile Çanakkale sınırları içerisindeki Kazdağları'ndan geçen kara yolundaki yoğun kar yağışı, ulaşımı ciddi şekilde olumsuz etkiliyor. Edremit ile Yenice ilçeleri arasında seyahat eden sürücüler, özellikle Gülsüm Ana, Hanlar ve Deve Boynu mevkilerinde zor anlar yaşıyor.

Uzun Araç Kuyrukları Oluştu

Bölgedeki kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi bulurken, yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor. Bu durum, uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

Yetkililer Uyarıyor

Edremit İlçe Belediyesi ve Karayolları ekipleri, kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde tuzlama ve küreme çalışmaları yapmakta. Ayrıca, jandarma ve polis ekipleri, bölgeye yolculuk yapacak sürücülerin zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Balıkesir ile Çanakkale sınırları içerisindeki Kazdağları'ndan geçen kara yolundaki kar yağışı...

Balıkesir ile Çanakkale sınırları içerisindeki Kazdağları'ndan geçen kara yolundaki kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Balıkesir ile Çanakkale sınırları içerisindeki Kazdağları'ndan geçen kara yolundaki kar yağışı...

Balıkesir ile Çanakkale sınırları içerisindeki Kazdağları'ndan geçen kara yolundaki kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

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