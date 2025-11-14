Kazım Karabekir İlkokulu Yenilendi: Denetimli Serbestlik Projesi

Yıldırım Millet Mahallesi’ndeki atıl Kazım Karabekir İlkokulu, Denetimli Serbestlik yükümlüleri tarafından kapsamlı temizlik ve onarımla eğitim-öğretime hazırlandı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 10:19
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen kamu yararına çalışma yükümlülüğü kapsamında, Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’nde bulunan Kazım Karabekir İlkokulu yeniden eğitim-öğretime hazırlanarak hizmete kazandırıldı.

Çalışmanın kapsamı

Yaklaşık bir yıldır atıl durumda olan okul binasında ara tatil sürecinde koruma kurulu kararı doğrultusunda kapsamlı temizlik, bakım, onarım ve tadilat gerçekleştirildi. Okulda 22 sınıf, kantin ve bahçe alanları detaylı biçimde temizlenip yıkanarak kullanıma hazır hale getirildi.

Çalışmalar, kamu yararına çalışan yükümlüler tarafından baştan sona yapıldı; işlemler programlı bir şekilde yürütülerek okulun güvenli ve hijyenik bir ortamda eğitime açılması sağlandı.

Topluma ve kuruma katkı

Projeyle, yükümlülerin topluma faydalı bireyler olarak yeniden kazanılmasına katkı sunulurken, kamu kurumlarına da önemli ölçüde destek sağlandı. Hem okul yönetimi hem de mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkilileri, toplum yararına yürütülen bu tür projelerin artarak devam edeceğini belirterek bir sonraki temizlik programının Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı öğrenci yurtlarında başlatıldığını açıkladı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, kamu yararına çalışma yükümlülüğünü sadece bir yükümlülük olarak görmüyor; projeyi topluma kazandırma ve yeniden başlama fırsatı olarak değerlendirmeye devam ediyor.

