KBB Uzmanı Özbay: Mevsim Geçişlerinde Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları Artıyor

Op. Dr. Ahmet Sacit Özbay, mevsim geçişlerinde üst solunum yolu enfeksiyonlarının arttığını belirtti; hijyen, maske ve semptomatik tedavi önerdi.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 10:32
Elazığ Medilines Hastanesi'nden uyarı

Elazığ Medilines Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ahmet Sacit Özbay, mevsim geçişlerinde üst solunum yolu enfeksiyonlarının diğer mevsimlere göre daha sık görüldüğünü açıkladı.

Op. Dr. Özbay, üst solunum yolunun bulaşıcı bir hastalık olduğunu belirterek, bu dönemde organların hastalanma tepkisi sonucunda çeşitli belirtiler ortaya çıktığını söyledi. Burun akıntısı, kaşıntı, gözlerde sulanma, boğaz ağrısı ve ateş yükselmesi en sık gözlenen semptomlar arasında yer alıyor.

Tedavi yaklaşımı hakkında bilgi veren Özbay, bu vakalarda genellikle septomatik tedavilerin uygulandığını vurguladı. Çoğunluğun viral kaynaklı olması nedeni ile antibiyotiklerin hastaların tedavisinde yaygın kullanılmadığını, ancak viral enfeksiyona bakteriyel bir eklenme olması halinde antibiyotik gerektiğini ifade etti.

Hastalığın bulaşmasını önlemek için hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Özbay, ortak kullanılan eşyalar ve yüzeylere temas konusunda uyardı. Özbay, ortak kullanılan kapı kolu, merdiven ve asansör düğmeleri gibi yerlere çok dokunmamak ve dokunulduğunda hemen dezenfektan kullanmanın önemini belirtti.

Ek olarak, yakın temasın azaltılması ve maskenin ciddi derecede koruyucu olduğunun altını çizen Özbay, ağrı kesiciler, vitaminler, taze sebze ve meyve tüketimi ile ılık su ve sıvı gıdaların bol tüketiminin semptomatik tedavi kapsamında yer aldığını söyledi.

Son olarak, Özbay, bu önlemlere rağmen ateş, öksürük ve balgam şikayetleri ileri derecede artarsa hastane tedavisi için uzman doktora başvurulması gerektiğini belirtti.

