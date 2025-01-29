KBÜ'de Elektromanyetik Koruma Sağlayan Yenilikçi Yapı Malzemeleri Üretildi

Karabük Üniversitesi'nde Yenilikçi Yapı Malzemeleri Geliştiriliyor

Karabük Üniversitesi (KBÜ) bünyesinde atık malzemeler kullanılarak üretilen elektromanyetik koruma sağlayabilen tuğla ve karo kaplama malzemeleri dikkat çekiyor.

TÜBİTAK Destekli Proje ile Çevre Dostu Üretim

KBÜ'den yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK destekli projede, çevre dostu ve inovatif yapı malzemelerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında, Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarından elde edilen yan ürünler ve atık malzemelerle çevreci yapı malzemeleri üretildi.

Düşük Isı ile Üretim ve Koruma Özellikleri

Üretilen bu malzemeler, düşük ısıyla üretilmesi sayesinde çevre dostu özellikler taşıyor ve özel tekniklerle elektromanyetik dalgalara karşı koruma sağlıyor. Ayrıca, Wi-Fi ve cep telefonu sinyallerini zayıflatma özelliğiyle de dikkat çekiyor.

Kullanım Alanları ve Gelecek Planları

Bu yenilikçi ürünlerin savunma sanayisi, hastaneler, okullar ve konutlar gibi geniş bir alanda kullanılması hedefleniyor. Ekip, üretilen malzemelerin sanayiye entegrasyonu için çalışmalarını sürdürüyor ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan gerekli onayların alınmasını bekliyor.

Hedef: Geniş Kullanım Alanı

Melek yatırımcıların desteğiyle geliştirilen bu yapı malzemeleri, geniş bir kullanım yelpazesine sahip olması için üretim planları yapılıyor. KBÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker Tekin, bu yapı malzemelerinin seramik ürünlere göre 8 kat daha az karbondioksit emisyonuna sahip olduğunu belirtti.

Karabük Üniversitesinde (KBÜ), atık malzemeler kullanılarak elektromanyetik koruma sağlayabilen tuğla ve karo kaplama malzemeleri imal edildi.

Karabük Üniversitesinde (KBÜ), atık malzemeler kullanılarak elektromanyetik koruma sağlayabilen tuğla ve karo kaplama malzemeleri imal edildi.