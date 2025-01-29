DOLAR
35,79 -0,13%
EURO
37,3 0,04%
ALTIN
3.166,87 0,25%
BITCOIN
3.650.662,61 -0,6%

KBÜ'de Elektromanyetik Koruma Sağlayan Yenilikçi Yapı Malzemeleri Üretildi

Karabük Üniversitesi'nde çevre dostu tuğla ve karo kaplama malzemeleri, elektromanyetik koruma özellikleriyle dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 19:33
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 19:46
KBÜ'de Elektromanyetik Koruma Sağlayan Yenilikçi Yapı Malzemeleri Üretildi

Karabük Üniversitesi'nde Yenilikçi Yapı Malzemeleri Geliştiriliyor

Karabük Üniversitesi (KBÜ) bünyesinde atık malzemeler kullanılarak üretilen elektromanyetik koruma sağlayabilen tuğla ve karo kaplama malzemeleri dikkat çekiyor.

TÜBİTAK Destekli Proje ile Çevre Dostu Üretim

KBÜ'den yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK destekli projede, çevre dostu ve inovatif yapı malzemelerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında, Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarından elde edilen yan ürünler ve atık malzemelerle çevreci yapı malzemeleri üretildi.

Düşük Isı ile Üretim ve Koruma Özellikleri

Üretilen bu malzemeler, düşük ısıyla üretilmesi sayesinde çevre dostu özellikler taşıyor ve özel tekniklerle elektromanyetik dalgalara karşı koruma sağlıyor. Ayrıca, Wi-Fi ve cep telefonu sinyallerini zayıflatma özelliğiyle de dikkat çekiyor.

Kullanım Alanları ve Gelecek Planları

Bu yenilikçi ürünlerin savunma sanayisi, hastaneler, okullar ve konutlar gibi geniş bir alanda kullanılması hedefleniyor. Ekip, üretilen malzemelerin sanayiye entegrasyonu için çalışmalarını sürdürüyor ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan gerekli onayların alınmasını bekliyor.

Hedef: Geniş Kullanım Alanı

Melek yatırımcıların desteğiyle geliştirilen bu yapı malzemeleri, geniş bir kullanım yelpazesine sahip olması için üretim planları yapılıyor. KBÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker Tekin, bu yapı malzemelerinin seramik ürünlere göre 8 kat daha az karbondioksit emisyonuna sahip olduğunu belirtti.

Karabük Üniversitesinde (KBÜ), atık malzemeler kullanılarak elektromanyetik koruma sağlayabilen...

Karabük Üniversitesinde (KBÜ), atık malzemeler kullanılarak elektromanyetik koruma sağlayabilen tuğla ve karo kaplama malzemeleri imal edildi.

Karabük Üniversitesinde (KBÜ), atık malzemeler kullanılarak elektromanyetik koruma sağlayabilen...

Karabük Üniversitesinde (KBÜ), atık malzemeler kullanılarak elektromanyetik koruma sağlayabilen tuğla ve karo kaplama malzemeleri imal edildi.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçelievler'de Muhtar, Emlakçıyı Silahla Yaraladı
2
Aydın'da Devriyen Traktörün Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti
3
Air France, 1 Şubat'tan İtibaren Beyrut Seferlerine Dönüyor
4
İtalya'da Çiftçiler Traktörleriyle Milano'da Protesto Gösterisi Düzenledi
5
İsrail, Yarın Serbest Bırakılacak Esirlerin Listesini Aldı
6
Bilirkişinin İfşa Edilmesi Soruşturmasında Savcılığın Sevk Yazısına Ulaşıldı
7
KBÜ'de Elektromanyetik Koruma Sağlayan Yenilikçi Yapı Malzemeleri Üretildi

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı