KBÜ ve Atyrau Petrol ve Gaz Üniversitesi'nden Sürdürülebilir Ambalaj İş Birliği

Karabük Üniversitesi ile Atyrau Petrol ve Gaz Üniversitesi, midye kabukları ve tarımsal atıklardan polipropilen bazlı sürdürülebilir gıda ambalajı geliştirmek için ortak proje başlattı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 14:46
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 14:46
Proje ve hedefleri

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Kazakistan Atyrau Petrol ve Gaz Üniversitesi, atık malzemeleri geri dönüştürerek çevre dostu gıda ambalajları üretmek üzere ortak bir proje başlattı.

Prof. Dr. Yasin Kanbur’un baş araştırmacı olduğu proje, Kazakistan Cumhuriyeti Bilim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı tarafından yaklaşık 240 bin dolar bütçe ile destekleniyor.

Çalışma kapsamında midye kabukları, deniz kabukları ve tarımsal atıklar değerlendirilerek polipropilen bazlı gıda ambalaj malzemeleri üretimi hedefleniyor.

Deneysel süreç ve ortak laboratuvar çalışmaları

Deneysel süreçler iki ülkede eş zamanlı yürütülecek; Kazakistanlı akademisyenler bazı testleri Karabük Üniversitesi laboratuvarlarında gerçekleştirecek.

Bilimsel ve diplomatik kazanımlar

Projeyi yürüten Prof. Dr. Kanbur, projenin atık yönetimine yenilikçi bir bakış kazandıracağını vurgulayarak şunları söyledi: "Bu yaptığımız proje, Atyrau Petrol ve Gaz Üniversitesi ile imzalanan ikili iş birliği anlaşması çerçevesinde yürütülüyor. Çalışmamızda denizsel kökenli atıklar ile bazı tarımsal kalıntıları değerlendirerek sürdürülebilir ambalaj malzemeleri geliştirmeyi hedefliyoruz."

Kanbur, projenin iki ülke arasındaki bilimsel iş birliğini güçlendireceğini belirterek ekledi: "Bu proje, Kazakistan ve Türkiye arasındaki bilimsel iş birliğinin gelişmesi açısından son derece olumlu. Üniversitemizin uluslararası ortaklıklarını artırması bakımından da önemli bir adım."

KBÜ'nin uluslararası vizyonu

Karabük Üniversitesi, bu proje ile sürdürülebilir üretim teknolojileri alanında uluslararası katkı sunmayı ve Türk dünyası üniversiteleriyle bilimsel etkileşimi artırmayı amaçladığını duyurdu.

