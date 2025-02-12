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KCHP'li Kanko, Aile Birliğinin Sağlanmasını Talep Etti

CHP'li Mühip Kanko, farklı şehirlerde çalışan eşlerin aile birliğinin korunması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 19:50
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 19:50
KCHP'li Kanko, Aile Birliğinin Sağlanmasını Talep Etti

CHP'li Kanko, Aile Birliği İçin Harekete Geçti

CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, farklı şehirlerde çalışan eşler için aile birlikteliğinin sağlanması çağrısında bulundu. TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gençlerin bedelli askerlilik taleplerini dile getiren Kanko, eğitim alanında da önemli konulara dikkat çekti.

Eğitim Sorunları ve Çözümler

Kanko, usta öğreticiler ve veterinerler ile Suriyeli çocukların Türk eğitim sistemine entegrasyonunu destekleme projesi (PIKTES) kapsamında öğretmenlerin sorunlarını gündeme getirerek, bu meselelerin çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Sosyal Güvenlik Talepleri

Stajyer ve çırak olarak çalışan sürelerin emekliliğe dahil edilmesi gerektiğini ifade eden Kanko, sosyal güvenliğin çalışanların lehine düzenlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Aile Birliğinin Korunması

Aile birliğinin korunmasının önemini vurgulayan Kanko, çeşitli devlet kurumlarında farklı şehirlerde çalışan eşlerin çocuklarının mağduriyetine dikkat çekti. Anayasanın temel ilkesinin aileyi korumak olduğunu ifade eden Kanko, "Hükümetin, statü, kurum farkları ve bakanlıklar arası farklılıklar olduğunu düşündüğünde buna engel koymasının doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü aile birliği olmadan, Türkiye'de hiç kimse çocuk yapmak istemiyor. Ailelerin yaşamlarını sürdürebilmeleri ve çocuklarını sağlıklı bir şekilde yetiştirebilmeleri için aile birlikteliklerinin sağlanması şart," dedi.

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