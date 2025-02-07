KDC'deki Çatışmalarda 3 Uluslararası Yardım Görevlisi Hayatını Kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde meydana gelen çatışmalar sonucunda 3 insani yardım görevlisi hayatını kaybetti.

İsviçre Kilise Yardımı (Swiss Church Aid) Sözcüsü Dieter Wuthrich, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 Şubat'ta Kuzey-Kivu'nun Rutshuru bölgesinde insani yardım görevinde bulunan üç yerel çalışanın saldırıya uğrayarak yaşamlarını yitirdiğini belirtti.

Kuruluştan gelen açıklamada, söz konusu saldırının kınandığı ve bu nedenle Kuzey-Kivu eyaletindeki tüm faaliyetlerin askıya alındığı bildirildi. Saldırının, Ruanda Savunma Kuvvetleri ve 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup arasındaki çatışmalar devam ettiği için hangi güçlerin sorumlu olduğunun teyit edilemediği ifade edildi.

KDC'deki Artan Çatışmalar

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana 500 binden fazla kişi yerinden oldu. Birleşmiş Milletler (BM), Goma şehrinin kontrolü için çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3000'e yaklaşmakta olduğunu bildirdi.

M23, bölgedeki birçok köy ve kasabayı kontrol altına alarak son olarak Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ele geçirmiş bulunuyor. M23'ün ateşkes ilan etmesi üzerine KDC hükümeti, bu isyancıların tek taraflı ateşkes ilanını "yanıltıcı propaganda" olarak nitelendirerek çatışmaların devam ettiğini duyurdu.

BM ve KDC, M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda ise bu iddiaları reddediyor. KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının ihlali üzerine ortaya çıkan M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.