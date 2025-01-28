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KDC'deki Şiddetli Çatışmalarda Sağlık Hizmetleri Tehlikede

Kong Demokratik Cumhuriyeti’nde süregelen çatışmalar nedeniyle hastaneler ve sağlık çalışanları büyük risk altında.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 15:28
KDC'deki Şiddetli Çatışmalarda Sağlık Hizmetleri Tehlikede

Şiddetli Çatışmalar KDC'deki Sağlık Hizmetlerini Tehdit Ediyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) isyancı gruplar ile güvenlik güçleri arasında devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle hastanelerin ve sağlık çalışanlarının tehlike altında olduğu uyarısında bulundu. DSÖ Acil Durum Müdahale Koordinatörü Adelheid Marschang, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Hastaneler Yüksek Risk Altında

Marschang, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi’nde gerçekleştirdiği basın toplantısında, Kuzey ve Güney Kivu eyaletlerindeki Goma ve Bukavu şehirlerindeki hastanelerin mevcut tedavi kapasitelerinin yetersiz kaldığını ifade ederek, DSÖ’nün yaralı insanların daha iyi hizmet alabilmeleri için çadır desteği sağladığını belirtti.

“KDC'deki hastanelerde yaralı yüzlerce kişi var. Sağlık hizmetlerinin her zaman korunması gerektiğine inanıyoruz. Ne yazık ki, hastaneler ve sağlık çalışanları tehlike altında. Son günlerde, sağlık çalışanlarına ateş açıldığı ve hasta bebeklerin de dahil olduğu hastaların çapraz ateşe tutulduğuna dair bildiriler alıyoruz.” diyen Marschang, artan güvenlik riski nedeniyle sağlık hizmetlerinin daha da zorlaştığını vurguladı.

Yerinden Edilenlerin Sayısı Artıyor

KDC'nin doğusunda devam eden çatışmalar nedeniyle, yılbaşından bu yana 400 binden fazla kişi yerinden edildi. Özellikle son haftalarda, saldırılarını artıran 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup, bölgedeki pek çok köy ve kasabanın kontrolünü elinde tutuyor. M23'ün Kasım 2021'de yeniden başlattığı saldırılar, binlerce sivilin yerinden edilmesine ve KDC ile Ruanda arasında gerilime neden olmuş durumda.

Ruanda, KDC'nin zengin maden kaynaklarını kendi çıkarları doğrultusunda işgal etmeye çalışmakla ve M23 isyancılarını desteklemekle suçlansa da, bu iddiaları güçlü bir şekilde reddediyor.

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