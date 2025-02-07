KDC'den BM'ye Uluslararası Soruşturma Komisyonu Çağrısı

KDC, BM'ye Soruşturma Komisyonu Kurulması Çağrısında Bulundu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya, Birleşmiş Milletler'e (BM) ülkesindeki insan hakları ihlallerini incelemek amacıyla uluslararası bir soruşturma komisyonu kurulması talebinde bulundu.

Özel Oturumda Yapılan Açıklamalar

KDC'deki insan hakları durumunu ele alan BM İnsan Hakları Konseyi tarafından düzenlenen özel oturumda, Muyaya şu ifadeleri kullandı: "Bu oturum, Ruanda Savunma Kuvvetleri ve 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grubun, Kuzey-Kivu eyaletindeki sivillere yönelik yürüttüğü kitlesel insan hakları ihlalleri ve saldırıların acil durumu karşısında bir yanıttır."

Savunmasız İnsanların Hedef Alındığı Vurgusu

Muyaya, bu saldırıların kasıtlı olarak savunmasız kişileri hedef aldığının altını çizerek, "Ruanda Savunma Güçleri ve vekilleri, elektriğin bulunmadığı Goma'da barınma alanlarını askeri hedeflere dönüştürerek, kadın ve çocuklar dahil olmak üzere binlerce masum insanın hayatını riske atmıştır." dedi.

Açıklanan Veriler

Muyaya, Goma'nın işgaline neden olan saldırılarda en az 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin kişinin de yaralandığını belirterek, "Ruanda, sivilleri tarifsiz acılara maruz bırakan ihlallerden doğrudan sorumludur." şeklinde konuştu.

Uluslararası Soruşturma Komisyonu Talebi

KDC'deki insan hakları ihlallerini incelemek amacıyla uluslararası bir komisyon kurulmasını isteyen Muyaya, "Bu komisyon, suçların perde arkasını açığa çıkarmalı ve sorumluları hesap vermesi için tavsiyelerde bulunmalıdır." şeklinde sözlerini sürdürdü.

İnsani Yardım Çağrısı ve Ruanda'ya Yönelik İfadeler

Muyaya, Goma'ya kesintisiz insani yardım erişiminin sağlanmasının hayati önemini vurgularken, BM'yi Ruanda'nın savaş suçlarından sorumlu tutmaya çağırdı. "Başta Ruanda olmak üzere bazı devletlerin müdahalesini kesinlikle reddediyoruz.” ifadeleriyle, bu durumu kınadı.

KDC'deki Çatışmaların Yol Açtığı Kriz

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle yıl başından bu yana 500 binden fazla kişi yerinden oldu. BM, Goma şehrinin kontrolü için çıkan çatışmalarda ölenlerin sayısının 3 bine yaklaştığını bildirdi. M23, son olarak Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ele geçirmişti.

M23'ün ateşkes ilan etmesinin ardından KDC hükümeti, isyancıların bu hamlesinin yanıltıcı bir propaganda olduğunu belirterek, çatışmaların sürdüğünü duyurdu. BM ve KDC, M23'e destek verdiğini iddia ettiği Ruanda, bu suçlamaları reddetti.

2009'da bölgede güvenliği sağlamak amacıyla imzalanan barış anlaşmasının ihlali sonucu ortaya çıkan 23 Mart Hareketi, daha sonra M23 ismiyle anılmaya başlamıştır. M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin kabilesi olan Tutsilerden oluşmaktadır.