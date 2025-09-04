KDC Kasai (Mweka) Bölgesi'nde Ebola Salgını: 15 Ölü, 28 Vaka

KDC Kasai (Mweka) Bölgesi'nde Ebola salgını ilan edildi

Sağlık Bakanlığı'ndan ilk açıklama

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Sağlık Bakanlığı, Kasai iline bağlı Mweka bölgesinde Ebola salgını ilan etti. Bakan Samuel Roger Kamba, Kinşasa'da düzenlediği basın toplantısında salgına ilişkin detayları paylaştı.

Kamba, bölgede şu ana kadar 28 Ebola vakası tespit edildiğini ve salgında 15 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölenler arasında 4 sağlık çalışanı bulunduğunu belirtti.

Bakan, ölüm oranının %57 olarak hesaplandığını, ancak bu rakamların geçici olduğunu ve araştırmaların sürdüğünü vurguladı.

Müdahale ve koordinasyon

KDC yönetimi, Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi aracılığıyla müdahale koordinasyon mekanizması kurdu. Kamba, hızlı müdahale ekiplerinin sahaya sevk edildiğini, gözetimin güçlendirildiğini ve izolasyon prosedürlerinin uygulamaya konduğunu bildirdi.

Ayrıca, cenaze işlemlerinin diğer insanların güvenliğini sağlayacak şekilde yeniden düzenlendiği ve enfeksiyon kontrol önlemlerinin sıkılaştırıldığı aktarıldı.

Uluslararası destek

Kanada merkezli Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda bölgeye ekip gönderdiğini duyurdu. MSF, ulusal otoriteler ve uluslararası sağlık ortaklarıyla koordinasyon halinde olduklarını belirterek: "Durumu değerlendiriyoruz ve müdahaleye en iyi şekilde nasıl katkı sağlayabileceğimizi araştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ebola hakkında ve KDC geçmişi

Ebola, hastanın ya da ölen kişinin vücut sıvılarıyla doğrudan temas veya enfekte hayvanlarla temas yoluyla bulaşan ciddi, kanamalı bir viral hastalıktır.

Bu, KDC'de kayıtlı olarak 1976’dan bu yana 16'ncı Ebola salgını oldu. Ülkedeki en büyük salgın, 2018-2020 yılları arasında Kuzey Kivu ve Ituri illerinde yaşanmış ve yaklaşık 2 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı.