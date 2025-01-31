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KDC, M23 İsyancıları ile Diyaloğu Reddetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, M23 isyancılarıyla diyaloğu reddetti. Savunma Bakanı Guy Kabombo, tüm diyalog planlarının iptal edilmesini emretti.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 14:47
KDC, M23 İsyancıları ile Diyaloğu Reddetti

KDC, M23 İsyancıları ile Diyaloğu Reddetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grupla kesin olarak diyaloğu reddetti. Ulusal basında yer alan haberlere göre, KDC Savunma Bakanı Guy Kabombo, M23 ile iletişim kurma çabalarını açık bir dille geri çevirdi.

Savunma Bakanı'nın Açıklamaları

Kabombo, KDC'nin silahlı kuvvetlerine hitaben yaptığı konuşmada, "M23 teröristleriyle yapıldığı iddia edilen diyalogla ilgili olan bütün plan ve talimatların derhal iptal edilmesini emrettim." dedi. Bu açıklamalar, Kongo'nun batısında süregelen çatışmaların zemininde gelmektedir.

Çatışmalar ve Mülteciler

M23, Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ele geçirdikten sonra, KDC hükümetiyle diyalog kurma niyetinde olduklarını belirtmişti. Ancak KDC yönetimi, bu teklifi geri çevirdi. KDC'nin doğusunda M23 ile güvenlik güçleri arasında süregelen şiddetli çatışmalar, yıl başından bu yana 400 binden fazla kişinin yerinden olmasına neden oldu.

Uluslararası Suçlamalar

Birleşmiş Milletler ve KDC, Ruanda'yı M23'e destek vermekle suçlarken, Ruanda bu iddiaları kesin bir biçimde reddetmektedir. M23, 23 Mart 2009'da bölge ülkeleri tarafından imzalanan barış anlaşmasının ihlali sonucunda ortaya çıkan bir grup olarak bilinmektedir. Bu hareket, zamanla M23 olarak anılmaya başlamıştır.

M23 ve Kökeni

M23, büyük ölçüde, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin kabilesi olan Tutsilerden oluşmaktadır. Yüzyıllardır devam eden etnik gerilimlerin ve siyasi çekişmelerin ortasında, çatışmalar devam etmektedir.

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