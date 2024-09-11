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KDK'den HGS Ücretleri İçin Önlem Tavsiyesi

KDK, yanlış plaka okumaları nedeniyle haksız HGS ücretleri için KGM'ye önlem alınması yönünde tavsiyede bulundu.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 11:56
KDK'den HGS Ücretleri İçin Önlem Tavsiyesi

Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan Önemli Tavsiye

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) tarafından yanlış okunan araç plakaları nedeniyle haksız yere ücret tahakkuk ettirilen durumlarla ilgili dikkat çekici bir tavsiyede bulundu.

Başvuru Süreci ve Sonuçlar

İsmail Öztürk isimli bir vatandaş, kendi aracıyla yapmadığı geçişlere ilişkin sürekli bir şekilde HGS ücreti ve ceza tahakkuk ettirildiğini belirterek KDK'ya başvurdu. KDK, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne (KGM) bu haksız tahakkukları önlemek amacıyla gerekli idari, hukuki ve teknik önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Yanlış Okuma Sorunu

KDK'nın kararında, plaka okuyucu cihazlar tarafından diğer araçların geçişlerinin yanlış algılanması nedeniyle sürekli ücretlerin tahakkuk ettirildiği ifade edildi. KDK, bu durumun önüne geçebilmek için plaka algılama sisteminin geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Geçmiş Ödemelerin İadesi

Başvurucu, KGM müşteri hizmetleri ile irtibata geçerek, haksız yere tahsil edilen ücretlerin iadesini talep etti ve bu talep olumlu sonuçlandı. KDK, gelecekte benzer durumlarla karşılaşmamak için alınacak önlemlerin gerekliliğine dikkat çekti. Sonuç

KDK, haksız HGS ücretlerinden mağduriyet yaşayanlar için kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğini ifade ederek, ilgili kuruluşlara gerekli önerilerde bulundu.

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