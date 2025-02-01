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KDK, Emeklilikte Kesilen Aile Yardımını Geriye Dönük Ödemeye İkna Etti

KDK, emeklilik nedeniyle kesilen aile yardımını hukuka aykırı bularak, geriye dönük ödemelerinin yapılmasına yönelik tavsiye kararı verdi.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 13:26
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 13:26
KDK, Emeklilikte Kesilen Aile Yardımını Geriye Dönük Ödemeye İkna Etti

KDK'nın Tavsiye Kararı ile Aile Yardımı Ödemesi Yeniden Başladı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), emeklilik nedeniyle kesilen aile yardımı ödemesinin geriye dönük olarak ödenmemesini hukuka aykırı bularak ödeme yapılması için tavsiye kararı verdi.

Olayın Gelişimi

Karar sonucunda, başvurucuya geriye dönük ödeme yapıldı. KDK'nın açıklamasına göre, bir devlet hastanesinde ebe olarak görev yapan kişi, 2003 yılında doğum yaptı. Bu süreçte memur olan eşine çocuk nedeniyle aile yardımı ödenmeye başlandı. Ancak, bu kişi ekim 2021’de emekli olduktan sonra aile yardımı ödemesi sonlandırıldı.

Aylık Ödemelerdeki Sorunlar

Ödemenin kesildiğini ocak 2024 maaş bordrosunda fark eden başvurucu, durumu fark ettikten sonra yaptığı başvuru neticesinde şubat ayından itibaren aile yardımı ödemesi yapılmaya başlandı. Ancak, aile yardımının geriye dönük ödenmesi talebinde bulunan kişiye yalnızca 3 ay süreyle ödeme yapılabileceği belirtilip, sadece 3 aylık ödemeyle sınırlandırıldı.

KDK'ya Başvuru

Kişi, diğer aylara ait aile yardımı ödemelerinin tamamlanması için KDK'ya başvuruda bulundu. KDK, doğum sonrası takip eden aybaşından itibaren aile yardımı ödemesinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında yapılması gerektiği ve başvurucunun bu süreçte ödemeden faydalandırılmamasının hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu sonucuna vardı.

Tavsiye Kararı ve Ödeme Süreci

KDK, geriye dönük ödemelerin yapılabilmesi için Sağlık Bakanlığı'na tavsiye kararı gönderdi. Bunun üzerine Bakanlık, başvurucuya ödeme yapıldığına dair KDK'ya bildirimde bulundu.

Bu gelişme, emekli memurların aile yardımı ödemelerindeki haklarının korunması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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