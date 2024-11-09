KDK, Engelli Öğretmenin Ders Programında Boşluk Oluşturdu

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Denizli'de görev yapan bir engelli öğretmenin haftalık ders programında bir günlük boşluk bırakılması için harekete geçti.

KDK'nin resmi açıklamasına göre, söz konusu öğretmen, 7 yıl önce yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle engellilik raporu aldı. Ancak, 2023 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelikteki düzenlemeden faydalanamayan öğretmen, haftalık ders programının ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yeniden düzenlenmesini talep etti.

Öğretmenin isteği, okul yönetimi tarafından karşılanmayınca, çözüm arayışını KDK ile sürdürdü. KDK, başvuruyu derinlemesine inceleyerek Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile temas kurdu ve talebin yerine getirilmesi gerektiğini bildirdi.

KDK'nın müdahalesi sayesinde öğretmenin ders programı, istekleri doğrultusunda yeniden planlanarak sağlık sorunlarına destek sağlandı.