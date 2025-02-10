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KDK, Güvenlik Görevlisinin Eğitim Verme Taleplerini İkna Edici Şekilde Destekledi

KDK, mesai saatleri dışında özel güvenlik kurslarında ders vermek isteyen güvenlik görevlisinin talebini destekleyerek tavsiye kararını açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 11:13
KDK, Güvenlik Görevlisinin Eğitim Verme Taleplerini İkna Edici Şekilde Destekledi

KDK'den Güvenlik Görevlisine Eğitim Verme Tavsiyesi

İstanbul'daki bir hastanede "sürekli işçi" statüsünde çalışan güvenlik görevlisi, mesai saatleri dışında özel güvenlik kurslarında ders verme talebinin reddedilmesinin ardından Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK)'na başvurdu. KDK, çalışana özen ve sadakat borcuna aykırı hareket edilmemesi şartıyla bu talebin kabul edilmesi gerektiğine dair bir tavsiye kararı verdi.

Hastane Yönetiminin Reddettiği Talep

Hastane başhekimliği, güvenlik görevlisinin 45 günde bir düzenlenen özel güvenlik kurslarında ilk ve acil yardım dersi vermek amacıyla yaptığı izin başvurusunu, "iş sözleşmesi" gerekçesiyle reddetti. Başhekimliğin, belirsiz süreli iş sözleşmesindeki hükümler doğrultusunda, işçinin başka bir işte çalışmamayı taahhüt ettiğini belirtmesi üzerine güvenlik görevlisi, KDK aracılığıyla talebini tekrar gündeme getirdi.

KDK'nın Değerlendirmesi

KDK, başvuruyu inceledikten sonra Sağlık Bakanlığı'ndan alınan yazılı görüş ile durumu değerlendirdi. Bakanlık, güvenlik görevlisinin 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sürekli işçi kadrosuna alındığını ve asıl işini aksatmadığı sürece mesai saatleri dışında eğitim verebileceğini belirtti.

Özen ve Sadakat Borcu Üzerine

KDK, kararında 4857 sayılı İş Kanunu'nda işçilerin çalışma saatleri dışında başka iş yapmasını yasaklayan bir hüküm bulunmadığını kaydederken, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na da atıfta bulundu. İşçinin özen ve sadakat borcuna aykırı hareket etmemesi gerektiği vurgulandı. Güvenlik görevlisi, talep ettiği dersi asli görevi dışında yürütmeyi amaçladığını ve hastane hizmetlerini aksatmayacağını ifade etti.

Anayasa'ya Aykırılık ve İdareye Tavsiye

KDK, başhekimliğin gerekçe göstermeden talebi reddetmesini, Anayasa'da belirtilen çalışma hakkı ve özgürlüğüne karşıt olarak değerlendirdi. Sonuç olarak, güvenlik görevlisinin özel güvenlik kurslarında ders vermesi için gereken denetimlerin yapılması ve başvurunun yeniden değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varıldı.

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