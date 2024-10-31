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KDP Lideri Barzani'den Türkiye'ye Barış Mesajı

Mesut Barzani, Türkiye'deki barış sürecinin başarıyla sonuçlanmasını umuyor.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 12:50
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 12:50
KDP Lideri Barzani'den Türkiye'ye Barış Mesajı

KDP Lideri Mesut Barzani'den Barış Çağrısı

Irak’taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, Türkiye'deki barış sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. Barzani, 10. Uluslararası Mezopotamya Tıp Kongresi sırasında yaptığı konuşmada, "Türkiye'deki barış sürecinin başarıyla sonuçlanmasını ve kimsenin bu sürece engel olmamasını ümit ediyorum" dedi.

Ekonomik Çeşitlilik ve Sürdürülebilirlik Vurgusu

Barzani, ayrıca Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) economisinin petrol dışında da farklı sektörlere yönlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, tarım ve turizm gibi alanların desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Seçimlerin Barışçıl Geçişi

Barzani, 20 Ekim tarihinde gerçekleştirilen IKBY milletvekili seçimlerinin barışçıl bir ortamda gerçekleştiğini vurgulayarak, "Yeni hükümet, tek bölge, tek hükümet, tek meclis ve tek Peşmerge gücü ilkesine dayalı olarak kurulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Barış Sürecine Dair Umutlar

Mesut Barzani, Türkiye’de barış sürecinin başlamasına yönelik çalışmaların memnuniyet verici olduğunu ve bu sürecin başarıya ulaşması için herkesin el birliği yapması gerektiğini sözlerine ekledi.

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