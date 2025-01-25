KDP Lideri Barzani: 'PKK'nın Suriye'deki Varlığı Büyük Bir Sorundur'

KDP Lideri Mesut Barzani'den Önemli Açıklamalar

Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, terör örgütü PKK’nın Suriye’deki varlığının büyük bir sorun olduğunu belirtti. Barzani, Erbil merkezli Şems TV’ye yaptığı açıklamada, "Kürtler de bu ülkede (Suriye’de) barışçıl yollar ve diyalogla haklarını almaya çalışmalı" ifadelerini kullandı.

Suriye Rejiminin Durumu

Barzani, Suriye’de Esed rejiminin düşmesinin işaretlerinin görüldüğünü ancak bu kadar erken bir çöküşün beklenmediğini ifade etti. "Aslında rejim 2011'de çöküyordu fakat İran, Rusya ve Lübnan Hizbullahı onu ayakta tuttu" diyen Barzani, yeni yönetimin Kürt gerçekliğini anlamasını beklediğini vurguladı.

PKK'nın Rolü ve Kürtlerin Geleceği

Barzani, "PKK'nın Suriye Kürtlerini bırakmasının zamanı gelmiştir. PKK'nın Suriye'deki varlığı büyük bir sorundur" diyerek, Kamışlı'ya uygun zaman ve fırsatta gitmek istediğini dile getirdi.

IKBY Hükümeti ve Türkiye İlişkileri

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) hükümetin kurulması süreci hakkında da bilgi veren Barzani, kimseye karşı vetolarının olmadığını ve kabinenin 2 ay içinde kurulabileceğini belirtti.

IKBY ile Türkiye arasındaki ilişkilerin iyi olduğunu ve bunun bölgede barışın gelişmesine katkı sağlayacağını ümit ettiğini ifade eden Barzani, "Biz resmi toplantılarda her zaman Kürtler ve Türkler arasında kardeşliği vurguladık. Bu Türkiye’de yeni bir dildir ve böyle bir dil daha önce hiç kabul görmemişti" şeklinde konuştu. 2009 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Türkiye’de Kürt sorununu çözmek isteği konusunda duyduğunu kaydetti.