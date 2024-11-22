KDP Lideri Barzani: Terörizm Kürtlere Hizmet Edeceğini Zannedenlere İhanet

KDP Lideri Mesut Barzani'den Önemli Açıklamalar

Irak’taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, Kürtlerin teröre karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, "Terör eylemleri düzenleyen ve terörizm ile Kürtlere hizmet edeceğini zanneden büyük bir ihanet içindedir" dedi. Bu açıklamalarını, Duhok'ta düzenlenen Ortadoğu Barış ve Güvenlik Forumu'nda yaptı.

Barzani, ayrıca IKBY’nin 20 Ekim’deki milletvekili seçim sonuçlarının onaylanmasının ardından siyasi partilerin hükümet kurma sürecine dair görüşmeler yapacağını ifade etti. IKBY'de tek bölge, tek meclis, tek hükümet ve tek Peşmerge gücü olması için taraflara destek çağrısında bulundu.

Barzani, Kürtlerin geleceği açısından "Teröre asla geçit verilmemeli ve terörden medet umulmamalıdır. Bu milletimiz için intihardır" diyerek, milletine büyük bir sorumlulukla seslendi.

İlaveten, kardeşlik ve barış çağrısı yapan Barzani, "Herkese barış elini uzatmalı, barışçıl çözüm istemeliyiz. Zemin, bunun için her zamankinden daha uygundur. Türkiye’de yeniden barış sürecinin başladığı haberleri mutluluk vericidir. Nerede olursa olsun barışçıl çözümleri destekliyoruz ve elimizden geleni yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.