KDP: Suriye Halkının İradesine Saygı

Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), 61 yıllık Baas rejiminin çökmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesi ile Suriye halkının iradesine duydukları saygıyı vurguladı. KDP, bir sonraki aşamanın, ülkedeki tüm toplulukların birlikte yaşama ve karşılıklı kabulü için yeni bir başlangıç olması temennisinde bulundu.

Suriye’deki Gelişmeler

KDP, Suriye'deki Baas rejiminin çökmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Suriye halkının tercihine ve iradesine saygı duyuyoruz." ifadesine yer verildi. Ayrıca, bir sonraki aşamanın mutluluk ve barış ile dolu olması, çatışmanın sona ermesi ve ülkedeki tüm toplulukların birlikte yaşaması için umutlarını dile getirdi.

Yazılı açıklamada, bu değişimin Suriye’nin dış ilişkilerine de olumlu bir etki sağlaması umulmaktadır.

Son Çatışmalar

Güncel gelişmelere göre, Suriye’de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında gruplar, Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi önemli illerde üstünlük sağladı.

7 Aralık’ta başkent Şam’a giren gruplara halk kitlelerinin de destek vermesi sonucunda, rejim Şam ve birçok bölgede kontrolü tamamen kaybederek çökmüştür. Baas Partisi’nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçtı. Ayrıca, Suriye Milli Ordusu Türkiye sınırı yakınlarındaki terör örgütü PKK/YPG’nin işgali altındaki Tel Rıfat’ı özgürleştirdikten sonra, Münbiç’te yuvalanan teröristlere yönelmiştir.