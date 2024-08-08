Keating'dan AUKUS Yorumu: Avustralya ABD'nin 51'inci Eyaleti Olabilir

Eski Başbakan Keating'dan Çarpıcı Açıklamalar

Eski Avustralya Başbakanı Paul Keating, İngiltere ve ABD ile imzalanan AUKUS anlaşmasının, ülkeyi ABD'nin 51'inci eyaleti haline getirme potansiyeline sahip olduğunu öne sürdü.

AUKUS Anlaşmasının Etkileri

Keating, Avustralya'nın ABC medya kuruluşuna yaptığı açıklamada, AUKUS'un ABD, İngiltere ve Avustralya arasındaki nükleer denizaltı teknolojisi işbirliği ile ülkesini hedef haline getirdiğini belirtti. Anlaşmanın ABD'nin Avustralya'da üsler açmasına zemin hazırladığını vurgulayan Keating, "AUKUS'un asıl amacı, Avustralya üzerinde askeri bir kontrol kurmaktır. Sonuçta, Avustralya'nın ABD'nin 51'inci eyaleti haline geleceğini öngörüyorum," dedi.

Kendi Kendini Savunma Vurgusu

Keating, ülkesinin kendi savunmasını gerçekleştirebileceğine dikkat çekerek, "ABD’nin gölgesinde kalmamıza gerek yok," ifadelerini kullandı. Bu açıklamaları, Avustralya'nın savunma politikası ve ulusal bağımsızlığına yönelik önemli bir değerlendirme olarak kaydedildi.

AUKUS Anlaşmasının Endişeleri

Avustralya, Ekim 2021'de ABD ve İngiltere ile nükleer denizaltı teknolojisi işbirliği kapsamında AUKUS anlaşmasını imzaladı. Bu anlaşmanın, Avustralya’yı nükleer güce sahip olmadan ilk nükleer denizaltılara sahip ülke haline getirmesi, bölgedeki gerilimleri artırabileceği yönünde endişelere neden oldu.

NPT Antlaşması ve Uluslararası Güvenlik

Nükleer teknolojinin bir nükleer silahlı devletten silahsız bir devlete aktarılmasının, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) çerçevesinde bir "boşluk" oluşturduğu düşünülüyor. Avustralya'nın bu konuda emsal teşkil etmesi bekleniyor.

Hükümetten Savunma

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, AUKUS anlaşmasına yönelik eleştiriler karşısında, Çin'in bölgedeki askeri gücünün giderek arttığını belirterek, "Bu nedenle AUKUS anlaşması bir gereklilik arz ettik," şeklinde bir savunma yaptı.