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Keban Barajı ve HES: 50 Yılda 744 Milyar Lira Katkı Sağladı

Keban Barajı ve HES, 50 yılda 283 milyar kWh enerji üreterek Türkiye ekonomisine büyük katkıda bulundu.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 12:21
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 12:21
Keban Barajı ve HES: 50 Yılda 744 Milyar Lira Katkı Sağladı

Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali 50. Yılını Kutluyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, 9 Eylül 1974 tarihinde faaliyete geçen Keban Barajı'nın, bugüne kadar 283 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üreterek Türkiye ekonomisine yaklaşık 744 milyar liralık katkı sunduğunu açıkladı.

Yarım Asırlık Güç Kaynağı

Dev tesis, yarım asır boyunca ülkenin enerji ihtiyacını karşılamaya devam etti. 1965 yılında inşasına başlanan Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), tamamlandığında Türkiye'nin en büyük hidroelektrik santrali olma unvanını taşıyordu. Bugün ise, Keban Barajı halen Türkiye'nin üçüncü en büyük HES'i olma özelliğini koruyor.

Yıllık Enerji Üretim Kapasitesi ve Katkıları

Keban Barajı, 1330 megavat kurulu gücü ve yıllık ortalama 6,6 milyar kilovatsaatlik enerji üretim kapasitesiyle, 1982 yılında tam kapasiteyle elektriğe geçiş yaptı. O yıl üretilen toplam elektrik enerjisinin %31'ini karşılayarak, milli ekonomiye önemli bir katkı sağladı.

Yüzer Güneş Enerjisi Projeleri

Keban Barajı ayrıca, Türkiye'nin ilk yüzer güneş enerjisi santraline ev sahipliği yapıyor. Kuzova Yüzer GES AR-GE Projesi kapsamındaki bu santral, göl yüzeyinde yaklaşık 1 megavat kurulu güce sahip. 5 milyon 418 bin kilovatsaat elektrik enerjisi üretecek bir başka yüzer GES projesinin de 2024 Yılı Yatırım Programı'nda yer aldığı bildirildi.

Sonuç olarak, Keban Barajı ve HES, hem hidroelektrik hem de güneş enerjisi üretimi ile Türkiye'nin enerji geleceğine önemli katkılarda bulunmaya devam ediyor.

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