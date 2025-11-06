Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi 2025'te 495 Kişiyi İstihdama Kavuşturdu

Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi'nden 2025'te Somut İstihdam Başarısı

Keçiören Belediyesi, istihdam olanaklarını artırmak amacıyla kurduğu Kariyer Ofisi aracılığıyla 2025 yılının ilk on ayında önemli bir başarıya imza attı. Vatandaşların meslek ve yeteneklerine uygun iş fırsatlarına ulaşmasını sağlayan Ofis, yürüttüğü çalışmalarla çok sayıda kişiyi yeni işine kavuşturdu.

Kayıt ve yerleştirme verileri

Yılın ilk on aylık döneminde 5 bin 196 kişi Kariyer Ofisi’ne üye olarak kayıt yaptırdı. İşverenlerin talep ettiği niteliklere göre eşleştirme yapan Ofis, bu süreçte 4 bin 28 kişiyi mülakatlara yönlendirdi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 495 vatandaş, kendisine uygun pozisyonlarda istihdam edilerek iş hayatına adım attı.

Uzman ekipten titiz mesai

Kariyer Ofisi’ne yapılan başvurular uzman ekiplerce detaylı biçimde değerlendirilerek adayların yetenek ve deneyimlerine göre sınıflandırılıyor. Böylece iş arayan bireylerin en uygun pozisyonlara yönlendirilmesi mümkün hale geliyor. Ayrıca bir İŞKUR Hizmet Noktası olarak da faaliyet gösteren Ofis, vatandaşların İŞKUR kaydı oluşturması, mevcut kayıtlarını güncellemesi ve açık iş ilanlarına başvurması gibi konularda rehberlik hizmeti sunuyor.

Ekim ayı faaliyetleri

Ekim ayında Kariyer Ofisi’nin faaliyetleri kapsamında 417 kişi kayıt yaptırdı, kayıtlı vatandaşlar arasından 441 kişi iş görüşmesi sürecine yönlendirildi. Ekim ayında gerçekleşen mülakatların ardından 57 kişi, bilgi ve becerilerine uygun işlerde çalışma fırsatı elde etti.

Başkan Özarslan: "İş arayanla işveren arasındaki güven köprüsüyüz"

Ankara’nın Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Kariyer Ofisi’nin hem iş dünyası hem de vatandaşlar açısından büyük bir önem taşıdığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kariyer Ofisimiz, liyakat esasına dayalı, adil ve şeffaf bir sistemle iş arayan vatandaşlarımızı işverenlerimizle buluşturuyor. Amacımız; herkesin kendi becerisine uygun işi bulmasına aracılık etmek ve iş dünyasının nitelikli iş gücüne erişimini kolaylaştırmaktır. Burası sadece bir başvuru noktası değil, aynı zamanda güvenilir bir istihdam merkezi niteliğindedir. Keçiören’de kimse yalnız kalmasın, herkes emeğinin karşılığını bulsun diye çalışıyoruz. Bu anlayışla istihdama katkı sağlamaya, iş arayanlarla işverenler arasında güven köprüsü olmaya devam edeceğiz."

KEÇİÖREN BELEDİYESİ, İSTİHDAM OLANAKLARINI ARTIRMAK AMACIYLA KURDUĞU KARİYER OFİSİ ARACILIĞIYLA 2025 YILININ İLK ON AYINDA ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.