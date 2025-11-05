Keçiören Belediyesi'nden Atatürk’ü Anlamak Semineri

Keçiören Belediyesi, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde "Atatürk’ü Anlamak" semineri düzenledi; Hakan Çakmak sunum yaptı, Mesut Özarslan konuştu ve plaket takdim edildi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 12:50
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 12:50
Yunus Emre Kültür Merkezi'nde KEÇMEK kursiyerlerine yönelik program

Keçiören Belediyesi, Atatürk’ü anmak amacıyla “Atatürk’ü Anlamak” başlıklı bir seminer düzenledi. Program, Yunus Emre Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Seminerde Sosyolog Hakan Çakmak, Atatürk’ün yaşamı, liderliği, Cumhuriyet dönemi kazanımları ve ilke-devrimleri hakkında katılımcılara bilgiler aktardı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Atatürk’ü anlamanın önemine vurgu yaptı: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kurmuş olduğu milli bir nizam içinde geleceğe yön veren yapıyı oluşturan kişidir. O, sadece ve sadece vatan için doğmuş, vatan için okumuş, asker şerefiyle yaşamış, inancını ve düşüncesini bu millete adamış, din ve vicdan hürriyetini bu millete kazandırmış büyük bir liderdir. Eğer o ve onunla aynı ruha sahip silah arkadaşları olmasaydı, bugün ne dinimizi özgürce yaşayabilir ne de hürriyetimizi koruyabilirdik. Onların ileri görüşlülüğü, inançları ve kararlılıkları sayesinde bugün bağımsız bir vatanda yaşıyoruz. Atatürk’ün bize bıraktığı en büyük miras; akıl, bilim, hürriyet ve vatan sevgisidir. Bu değerleri korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir. Atatürk’ü anlamak, insanlığı anlamaktır."

Başkan Özarslan sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Atatürk’ü anlamak; insanlığa hizmeti, milli ve manevi değerlere sahip çıkmayı, vatanı ve Cumhuriyet’i korumayı anlamaktır. Onun bize bıraktığı en büyük miras, Cumhuriyet’tir. Cumhuriyet, bu milletin namusudur. Bizler de bu Cumhuriyet’in kalbinde yeni nesilleri yetiştirecek, onun ilkelerini ve emanetlerini başımızın üstünde taşıyacağız".

Programda Atatürk ile ilgili hikayeler paylaşıldı ve Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarla kurduğu ilişkiyi konu alan kısa bir film gösterimi yapıldı.

Seminer, Başkan Özarslan’ın KEÇMEK Koordinatörü Ali Gölpunar ile eğitmenlere teşekkür plaketi takdim etmesiyle sona erdi.

Programa, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Keçiören Belediye Başkan Danışmanı İlahiyatçı Yazar Ayşe Sucu, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar ve çok sayıda KEÇMEK kursiyeri katıldı.

