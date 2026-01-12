Keçiören Belediyesi'nden Karla Mücadele: 93 Araç ve 400’den Fazla Personel

Keçiören Belediyesi karla mücadeleyi aralıksız sürdürüyor

Keçiören Belediyesi, Ankara genelinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrasında ilçenin özellikle yüksek kesimlerinde öncelik vererek kapsamlı kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor. Cadde, sokak ve kaldırımlarda yapılan müdahalelerle ulaşım ve günlük yaşamda aksama yaşanmaması hedefleniyor.

İş makineleri ve saha personelinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalar, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinesinde planlı ve sistematik biçimde ilerliyor. Ekipler, sahada ihtiyaç belirlerken vatandaş bildirimlerini de değerlendiriyor.

Çalışmalar canlı ve anlık takip ediliyor

Toplam 93 araç ve 400’den fazla personel ile yürütülen karla mücadele faaliyetlerinde, gelen ihbarlara hızlı müdahale sağlanıyor. Kar küreme ve tuzlama araçlarına yerleştirilen kamera sistemleri sayesinde saha çalışmaları AKOM tarafından ve vatandaşlar tarafından anlık olarak takip edilebiliyor.

KEÇİÖREN BELEDİYESİ, ANKARA GENELİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SONRASINDA İLÇENİN ÖZELLİKLE YÜKSEK KESİMLERİ BAŞTA OLMAK ÜZERE KAR KÜREME VE TUZLAMA ÇALIŞMASI YÜRÜTÜYOR.