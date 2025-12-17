DOLAR
42,72 -0,06%
EURO
50,09 0,22%
ALTIN
5.931,3 -0,21%
BITCOIN
3.692.675,57 1,4%

Keçiören ÇEM'de Coşkulu Yerli Malı Haftası Kutlaması

Keçiören Belediyesi ÇEM'lerinde 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası etkinlikleri düzenlendi; yerli üretim, paylaşma ve bilinçli tüketim vurgulandı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 10:48
Keçiören ÇEM'de Coşkulu Yerli Malı Haftası Kutlaması

Keçiören ÇEM'de Yerli Malı Haftası Coşkusu

Keçiören Belediyesi bünyesinde eğitim faaliyetlerini sürdüren Çocuk Eğitim Merkezleri (ÇEM), 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerle yerli ve milli üretime dikkat çekti. Etkinlikler, hem bilgilendirici hem de eğlenceli bir çerçevede gerçekleşti.

Yunus Emre ve Mehmet Ali Şahin Kültür Merkezleri'nde etkinlikler

Yunus Emre Kültür Merkezi Çocuk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda, veliler tarafından hazırlanan yerli ve geleneksel yiyecekler, öğretmenlerin rehberliğinde çocuklarla buluşturuldu. Program boyunca yerli gıda tüketimi ve yerli üretimin önemi üzerinde duruldu.

Mehmet Ali Şahin Kültür Merkezi Çocuk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde de benzer içerikler sunuldu. Çocuklara milli bilinç kazandırmaya yönelik konuşmalar ve görsel materyallerle kültürel değerler aktarıldı.

Her iki merkezdeki uygulamalarda çocuklar; paylaşma, dayanışma ve bilinçli tüketim konularında farkındalık kazandı. Etkinlikler, eğitici çalışmalar ve oyunlarla desteklenerek Yerli Malı Haftası'nın amaçları çocuklara aktarılmış oldu.

KEÇİÖREN BELEDİYESİ BÜNYESİNDE EĞİTİM FAALİYETLERİNİ SÜRDÜREN ÇOCUK EĞİTİM MERKEZLERİNDE YERLİ...

KEÇİÖREN BELEDİYESİ BÜNYESİNDE EĞİTİM FAALİYETLERİNİ SÜRDÜREN ÇOCUK EĞİTİM MERKEZLERİNDE YERLİ MALI HAFTASI KUTLANDI.

KEÇİÖREN BELEDİYESİ BÜNYESİNDE EĞİTİM FAALİYETLERİNİ SÜRDÜREN ÇOCUK EĞİTİM MERKEZLERİNDE YERLİ...

İLGİLİ HABERLER

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli'de Şüpheli Çanta Paniği: Sahibi Koşarak Alıp Gitti
2
Sivas'ta 3.5 Milyar TL'lik Tefecilik Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
3
Manisa Gördes'te Yangın: 1 Ölü, 2 Yaralı
4
Bilecik’te 15 Gün Arayla Bıçaklama ve Cinayet: Şüpheli Fırat Yakut Adliyede
5
Muş'ta Çek Suçundan Aranan Hükümlü Jandarma Operasyonuyla Yakalandı
6
Diyarbakır'da Seyir Halindeki Taksi Alev Aldı: Yaralanma Yok, Araç Hasarlı
7
Ceylanpınar'da Kontrolden Çıkan Otomobil Tarlaya Devrildi: 1 Yaralı

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi