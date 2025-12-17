Keçiören ÇEM'de Coşkulu Yerli Malı Haftası Kutlaması

Keçiören ÇEM'de Yerli Malı Haftası Coşkusu

Keçiören Belediyesi bünyesinde eğitim faaliyetlerini sürdüren Çocuk Eğitim Merkezleri (ÇEM), 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerle yerli ve milli üretime dikkat çekti. Etkinlikler, hem bilgilendirici hem de eğlenceli bir çerçevede gerçekleşti.

Yunus Emre ve Mehmet Ali Şahin Kültür Merkezleri'nde etkinlikler

Yunus Emre Kültür Merkezi Çocuk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda, veliler tarafından hazırlanan yerli ve geleneksel yiyecekler, öğretmenlerin rehberliğinde çocuklarla buluşturuldu. Program boyunca yerli gıda tüketimi ve yerli üretimin önemi üzerinde duruldu.

Mehmet Ali Şahin Kültür Merkezi Çocuk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde de benzer içerikler sunuldu. Çocuklara milli bilinç kazandırmaya yönelik konuşmalar ve görsel materyallerle kültürel değerler aktarıldı.

Her iki merkezdeki uygulamalarda çocuklar; paylaşma, dayanışma ve bilinçli tüketim konularında farkındalık kazandı. Etkinlikler, eğitici çalışmalar ve oyunlarla desteklenerek Yerli Malı Haftası'nın amaçları çocuklara aktarılmış oldu.

