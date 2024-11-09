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Keçiören Cemevi Açılışı: Birlik ve Kardeşlik Vurgusu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Cemevi'nin açılışında birlik ve kardeşlik mesajları verdi.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 17:41
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 17:41
Keçiören Cemevi Açılışı: Birlik ve Kardeşlik Vurgusu

Keçiören Cemevi Açıldı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Cemevi'nin açılışında kalabalığa seslendi. Yavaş, birlik ve kardeşliği pekiştirmenin önemine dikkat çekerek, "Birliğimizi sağlar, kardeşliğimizi muhkem edersek, karanlık güçler bizim aramıza asla fesat sokamaz," dedi.

Cemevi: Kültür ve Dayanışma Mekanı

Yavaş, konuşmasında cemevi binasının, büyükşehir koşullarında Alevi-Bektaşi geleneklerine uygun şekilde inşa edildiğini ve buranın sorunların tartışıldığı, birlikte çözümler üretildiği bir mekan olduğunu vurguladı. Cemevlerinin, aynı zamanda bir "sığınma kapısı" olarak tanımlandığını belirtti ve bu mekanın Hazreti Muhammet'in sözleriyle ilişkisini aktardı.

Hakk'a Vurgu ve İkna Olma

Mansur Yavaş, her şeyin kaynaklarının Hakk'tan geldiğini ifade ederek, insan haklarına dikkat çekti ve "en büyük günahın insan hakkı yemek olduğunu" söyledi. Haksızlıkların karşısında durmanın önemini vurgulayan Yavaş, cemevinin insanlara derman olmasının gerekliliğini yineledi.

Birlik ve Kardeşliğe Önem

Keçiören Cemevi'nin açılışı, Türkiye’nin birlik ve kardeşliğe olan ihtiyacı konusunda da önemli bir mesaj taşıdı. Yavaş, bu yöndeki vurgusuyla, "Birliğimizi sağlar, kardeşliğimizi muhkem edersek, karanlık güçler bizim aramıza asla fesat sokamaz," dedi.

Açılışta Terör Saldırısına İlişkin Hatırlatma

Son olarak, Yavaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesine düzenlenen terör saldırısını hatırlatarak, birliğe ve kardeşliğe yönelik yapılan her türlü saldırıya karşı dimdik duracaklarını dile getirdi.

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