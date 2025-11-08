Keçiören'de 2. Serhat İlleri Yöresel Yemek Yarışması Finali

Keçiören'de yöresel lezzetlerin final gecesi

Keçiören Belediyesi ve Türkiye Aşçılar Federasyonu iş birliğiyle Fatih Stadı'nda düzenlenen ve 5 gün süren 2. Geleneksel Serhat İlleri Yöresel Yemek Yarışmasında dereceye giren 30 hünerli el ödüllerini aldı. Final törenine Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ve eşi Filiz Özarslan ev sahipliği yaptı. Başkan Özarslan, aşçılık mesleğine verdiği emek ve kattığı değer dolayısıyla Türkiye Aşçılar Federasyonu tarafından madalya ile onurlandırıldı.

Final töreni ve program

Final, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törene; CHP PM Üyesi Saniye Barut, CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım, CHP Altındağ İlçe Başkanı Gökhan Urun, Ankara Ordu Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Duman, Kars Dernekler Federasyonu Başkanı Nuri Deniz, Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Genel Başkanı Ercan Soydaş, Ankara Sivaslı Dernekler Federasyonu Başkanı Maksut Yücegöğ, Türkiye Aşçılar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Açıköz, Başkent Aşçılar Derneği Başkanı Gökhan Yılmaz ile çok sayıda STK temsilcisi, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, yarışmacıların aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Özarslan'ın vurguları

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, ödül töreninde yaptığı konuşmada birlik, hizmet anlayışı ve milli değerlere dikkat çekti. Özarslan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Biz kimsenin başına baş olmaya gelmedik, sizlerin hizmetkârı olmaya geldik. Her gün adım adım, karış karış Keçiören’in nasıl hizmetkârı oluruz, onun gayreti içindeyiz. Bizim derdimiz makam, mevki değil; gönüllere girmek, dua almak. Halkımızın derdiyle dertleniyor, sevinciyle seviniyoruz. Vatandaşlarımızın dertlerini, taleplerini dinliyoruz. Belediye başkanlığı masa başında değil, milletin arasında yapılır. Bu yarışma sadece bir yemek yarışması değil; köklerimize, kültürümüze sahip çıkmanın bir göstergesidir. Serhat illerimiz Kars, Ardahan, Iğdır bu ülkenin kültürel zenginliğinin temellerindendir. Biz bu toprakların mayasından gelen kardeşlik ruhunu yaşatıyoruz. Her yörenin bir lezzeti, her lezzetin de bir hikâyesi var. Bu hikâyeleri gelecek nesillere taşımak, geçmişe vefa göstermektir. Biz kuru kuruya bir milliyetçilikten bahsetmiyoruz. Bizim milliyetçiliğimiz, insanlığa hizmet eden, adaleti önceleyen, çalışkanlığı esas alan bir anlayıştır. Gerçek dindarlık da budur. Biz Hoca Ahmet Yesevi’nin, Horasan Erenleri’nin, Alperenlerin yolundan gelen bir milletiz. Onların öğrettiği gibi insanı sevmek, adaletten sapmamak, hizmeti ibadet bilmek bizim yolumuzdur. Halka hizmet, Hakk’a hizmettir. Biz bu anlayışla çalışıyoruz. Keçiören’in her köşesinde, her mahallesinde vatandaşımıza dokunacak işler yapmaya devam edeceğiz. Çünkü biz birlikte güçlüyüz, birlikte Keçiören’iz. Ne mutlu Türk’üm diyene.

Protokol konuşmaları

Saniye Barut yaptığı konuşmada: Belediye Başkanımız seçimden bu yana hiçbir ayrım yapmadan hizmet ediyor. Kadınların her ilden katılım sağladığı bu yarışma çok kıymetli. Her yıl katılım artıyor. Keçiören halkı gerçekten çok şanslı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Görkem Cevahir Yıldırım: 5 gün boyunca Serhat illerimizin kültürünü yaşatan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Bu yarışmanın asıl kazananı birlik, beraberliğimiz ve kardeşlik kültürümüzdür. Bu güzel organizasyon için Başkanımız Dr. Mesut Özarslan ve ekibini kutluyorum.

Maksut Yücegöğ: 15 gün önce de Sivaslılar olarak buradaydık. Başkanımız da bir Sivaslı olarak bu etkinliklere büyük destek veriyor. Biz de Sivas’ın özgün yemeklerini tanıtıyoruz. Bu konuda Başkanımıza teşekkür ediyoruz.

Nuri Deniz: İkincisini düzenlediğimiz yarışmamızda jüri üyelerimize, sanatçılarımıza, yarışmacılarımıza ve en önemlisi bu organizasyona öncülük eden Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mesut Özarslan’a yürekten teşekkür ediyorum.

Ümit Kırmızı: İkinci kez düzenlenen bu kültür ve dayanışma etkinliğinde bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu birlikteliğin artarak devam etmesini diliyorum.

Zeki Açıköz: Ben de bir Keçiörenliyim, 20 yıldan fazla bu ilçede yaşadım. Böyle bir etkinliğin burada yapılması benim için ayrı bir gurur. Turizmin kelebekleri dediğimiz aşçılarımızla ülkemizi her yerde temsil ediyoruz. Bu yarışma sadece Keçiören’e değil, tüm Türkiye’ye örnek olmalı.

Dereceler ve para ödülleri

Dereceler, Ankara 47. Noter Başkâtibi Tevfik Kadri Anarat tarafından noter onaylı zarf açılarak duyuruldu. Yarışmada ödüller ve derece alan isimler şöyle açıklandı:

Kete kategorisi: 1. Güler Bayram — 500.000 TL, 2. Yeşim Kahraman — 250.000 TL, 3. Pakize Ünlü — 125.000 TL.

Hıngel kategorisi: 1. Emine Çiçek — 300.000 TL, 2. Dudu Atar — 150.000 TL, 3. Ayça Çelik — 75.000 TL.

Kavut kategorisi: 1. Betül Şimşek — 100.000 TL, 2. Remziye Pala — 50.000 TL, 3. Songül Ünal — 25.000 TL.

Her kategoride ilk 10'a giren yarışmacılara ödüller takdim edildi; ödül dağılımı Serhat İlleri Federasyonu, bölgede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve iş insanlarının sponsorluğunda karşılandı.

Yarışma detayları

Yarışmaya toplam 562 yarışmacı katıldı ve 5 gün boyunca Fatih Stadı'na kurulan çadırlarda hünerlerini sergiledi. Kete kategorisinde 327, hıngel kategorisinde 183, kavut kategorisinde 52 yarışmacı kıyasıya mücadele etti. Yarışma, şartnamede yer alan kurallar ve puanlama sistemiyle, uzman jüri üyeleri ve noter huzurunda gerçekleştirildi. Her çadırda yarışmacılar için gerekli malzemeler sağlandı ve hazırlanan yemekler görevliler aracılığıyla jüriye teslim edilerek tarafsız puanlama yapıldı.

Program etkinlikleri ve kapanış

Programda Tulpar Dans Topluluğu'nun Kafkas dans gösterisi ile sazı eline alan âşıkların atışmaları etkinliğe renk kattı. Dereceye girenlere ödüller, protokol üyeleri ve sponsor temsilcileri tarafından verildi.

Sponsorlar ve mali kaynak

Yarışmada takdim edilen para ödüllerinin tamamı Serhat İlleri Federasyonu, bölgedeki sivil toplum kuruluşları ve iş insanlarının sponsorluğunda karşılandı. Keçiören Belediyesi kasasından herhangi bir harcama yapılmadı.

Öne çıkan: Yarışma, yöresel tatların yaşatılması, kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi amacıyla geniş katılımla gerçekleşti.

