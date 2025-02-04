Keçiören'de Heyelan Korkusu: 9 Bina Boşaltıldı

Keçiören'de Mahalle Sakinleri Heyelan Korkusu Yaşıyor

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, 2023 yılından bu yana meydana gelen heyelanlar, bazı mahalle sakinlerinde endişe yaratıyor. Kanuni Mahallesi'nde Şehit Uğur Akgündüz ve 930. sokak çevresinde gerçekleşen bu heyelanlar neticesinde, riskli bulunan 9 bina boşaltılmış durumda.

Geçtiğimiz yıl bu binaların yıkılmasından sonra bölgede zemin iyileştirme çalışmaları başlamıştı. Ancak, risk altında olduklarını belirten mahalle sakinleri, yetkililerden yürütülen çalışmaların hızla tamamlanmasını talep ediyor.

Mahalle Sakinlerinden Açıklamalar

Mahallede yaşayan Esra Karabacak, "12 bina heyelan yüzünden risk altında. Karşı bölgede bir çalışma yapılıyor ancak çatlaklar ve yarıklar burada devam ediyor. Bir an önce bu sıkıntımızın giderilmesini ve çalışmaların daha da hızlanarak ve bilinçli şekilde yapılmasını istiyoruz. Evlerimizde güvenle oturmak istiyoruz," diyerek endişelerini dile getirdi.

Diğer bir vatandaş Sibel Yarıtaş, "Huzurlu uyku uyumak istiyoruz. Sabahlara kadar komşularımızı düşünüyoruz. Hep kapılarda, camlarda, balkonlardayız. Bir an önce çalışmanın hızlanmasını istiyoruz," diye konuştu.

Bölgede yaşayan Davut Aydoğdu da, "Yetkililerden sadece çalışmayı sıkılaştırmasını istiyoruz," ifadelerini kullandı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 2023'ten bu yana aralıklarla meydana gelen heyelanlar, bazı mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. Alınan bilgiye göre Kanuni Mahallesi Şehit Uğur Akgündüz ve 930 sokak çevresinde gerçekleşen heyelanlar sonucunda, riskli durumdaki 9 bina boşaltıldı. Geçen yıl söz konusu binaların yıkılmasının ardından bölgede zemin iyileştirme çalışmaları başlatıldı. Risk altında olduklarını öne süren mahalle sakinleri, yetkililerden alanda yapılan çalışmaları bir an önce bitirmesini talep ediyor.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 2023'ten bu yana aralıklarla meydana gelen heyelanlar, bazı mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. Alınan bilgiye göre Kanuni Mahallesi Şehit Uğur Akgündüz ve 930 sokak çevresinde gerçekleşen heyelanlar sonucunda, riskli durumdaki 9 bina boşaltıldı. Geçen yıl söz konusu binaların yıkılmasının ardından bölgede zemin iyileştirme çalışmaları başlatıldı. Risk altında olduklarını öne süren mahalle sakinleri, yetkililerden alanda yapılan çalışmaları bir an önce bitirmesini talep ediyor.