DOLAR
35,93 0,12%
EURO
37,3 -0,65%
ALTIN
3.280,14 -0,76%
BITCOIN
3.579.035,19 1,67%

Keçiören'de Heyelan Korkusu: 9 Bina Boşaltıldı

Keçiören'de heyelanlar nedeniyle risk altındaki 9 bina boşaltıldı. Mahalle sakinleri, çalışmaların hızlandırılmasını talep ediyor.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 16:52
Keçiören'de Heyelan Korkusu: 9 Bina Boşaltıldı

Keçiören'de Mahalle Sakinleri Heyelan Korkusu Yaşıyor

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, 2023 yılından bu yana meydana gelen heyelanlar, bazı mahalle sakinlerinde endişe yaratıyor. Kanuni Mahallesi'nde Şehit Uğur Akgündüz ve 930. sokak çevresinde gerçekleşen bu heyelanlar neticesinde, riskli bulunan 9 bina boşaltılmış durumda.

Geçtiğimiz yıl bu binaların yıkılmasından sonra bölgede zemin iyileştirme çalışmaları başlamıştı. Ancak, risk altında olduklarını belirten mahalle sakinleri, yetkililerden yürütülen çalışmaların hızla tamamlanmasını talep ediyor.

Mahalle Sakinlerinden Açıklamalar

Mahallede yaşayan Esra Karabacak, "12 bina heyelan yüzünden risk altında. Karşı bölgede bir çalışma yapılıyor ancak çatlaklar ve yarıklar burada devam ediyor. Bir an önce bu sıkıntımızın giderilmesini ve çalışmaların daha da hızlanarak ve bilinçli şekilde yapılmasını istiyoruz. Evlerimizde güvenle oturmak istiyoruz," diyerek endişelerini dile getirdi.

Diğer bir vatandaş Sibel Yarıtaş, "Huzurlu uyku uyumak istiyoruz. Sabahlara kadar komşularımızı düşünüyoruz. Hep kapılarda, camlarda, balkonlardayız. Bir an önce çalışmanın hızlanmasını istiyoruz," diye konuştu.

Bölgede yaşayan Davut Aydoğdu da, "Yetkililerden sadece çalışmayı sıkılaştırmasını istiyoruz," ifadelerini kullandı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 2023'ten bu yana aralıklarla meydana gelen heyelanlar, bazı mahalle...

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 2023'ten bu yana aralıklarla meydana gelen heyelanlar, bazı mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. Alınan bilgiye göre Kanuni Mahallesi Şehit Uğur Akgündüz ve 930 sokak çevresinde gerçekleşen heyelanlar sonucunda, riskli durumdaki 9 bina boşaltıldı. Geçen yıl söz konusu binaların yıkılmasının ardından bölgede zemin iyileştirme çalışmaları başlatıldı. Risk altında olduklarını öne süren mahalle sakinleri, yetkililerden alanda yapılan çalışmaları bir an önce bitirmesini talep ediyor.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 2023'ten bu yana aralıklarla meydana gelen heyelanlar, bazı mahalle...

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 2023'ten bu yana aralıklarla meydana gelen heyelanlar, bazı mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. Alınan bilgiye göre Kanuni Mahallesi Şehit Uğur Akgündüz ve 930 sokak çevresinde gerçekleşen heyelanlar sonucunda, riskli durumdaki 9 bina boşaltıldı. Geçen yıl söz konusu binaların yıkılmasının ardından bölgede zemin iyileştirme çalışmaları başlatıldı. Risk altında olduklarını öne süren mahalle sakinleri, yetkililerden alanda yapılan çalışmaları bir an önce bitirmesini talep ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Adı Sivas'taki Spor Salonunda Yaşatılacak
2
Zeytinburnu'nda Temizlik Görevlisini Darbeden Kick Boksçu Tutuklandı
3
Kütahya'da Sosyal Medyada Silah Paylaşan 12 Şüpheli Yakalandı
4
Bursa'da Tırla Çarpışan Otobüs Şarampole Devrildi: 9 Yaralı
5
Tunceli'de Kayaya Çarpan Araçta 1 Ölü, 6 Yaralı
6
Hamas, Ateşkes Anlaşmasının İkinci Aşaması İçin Müzakerelere Başlandığını Duyurdu
7
İngiltere Gümrüklerinde Yüzlerce Yasaklı Hayvan ve Bitkiler Ele Geçirildi

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!