Keddo: PKK Bağlantılı Gruplar Suriye'den Çıkmalı

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Siyasi Kurulu Üyesi Abdullah Keddo, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki Kürt gruplar arasındaki diyalog girişimlerine olumsuz etkisi olduğunu ifade etti. Keddo, "Biz Suriyeliler olarak tüm sınır aşan güçleri reddettik; Suriye’de Suriyeli olmayanların siyasi varlığını kabul etmiyoruz" dedi.

Keddo, Suriye'deki Kürtlerin en büyük siyasi temsilcisi olan Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) temsilcisidir. Değerlendirmelerinde, Suriye ve Fırat’ın doğusundaki gelişmelere dikkat çekti. Ülke topraklarının birliğinin ve bütün bileşenlerin haklarının korunmasının önemine vurgu yapan Keddo, "PYD ile uzun ve zorlu bir diyalog deneyi yaşadık, ancak bu süreç yeterli başarıyı sağlayamadı" şeklinde konuştu.

Keddo, PYD'nin yönetim ve bölgedeki zengin kaynakları kontrol etme ısrarının diyalog çabaları için büyük bir engel oluşturduğunu belirtti. "Bizim temel şartımız, PKK ile bağın koparılmasıydı ancak bu konuda bugüne kadar başarısız olduk" ifadelerini kullandı.

Suriye’nin ulusal birliği hakkında da değerlendirmelerde bulunan Keddo, "PYD'nin Şam’daki yeni yönetimle diyaloğa hazırız açıklamaları olumlu adımlar, ancak bu girişimler doğrultusunda devlet egemenliğinin barışçıl şekilde genişletilmesi gerektiğini belirtmek istiyorum" dedi. Keddo, Suriye’nin her yerinde demokratik bir devlet otoritesinin sağlanması gerektiğine dikkat çekti.

Keddo, PKK ile bağlantılı grupların bölgede varlığını kabul etmediğini belirtirken, bu grupların Suriye’den çıkartılması gerektiğini vurguladı. "Suriyeliler olarak tüm sınıraşan güçleri reddettik, Suriye’de Suriyeli olmayanların siyasi varlığına karşıyız" dedi.

Ayrıca, ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonun Fırat'ın doğusuna barışçıl bir çözüm bulmasını umduğunu belirten Keddo, "Dostlarımızdan beklentimiz, Suriye'nin her yerinde demokrasi ve güvenliğin sağlanmasıdır" diye konuştu.

Son olarak, Birleşmiş Milletler’in (BM) 2254 sayılı kararı çerçevesinde bir ulusal konferans düzenlenmesi gerektiğini dile getiren Keddo, bu konferansın Suriyeli tüm grupların katılımıyla geniş katılımlı olacağını kaydetti.