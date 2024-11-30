Kefer Şuba: Umutlarla Dönülen Yıkım

Kefar Şuba'da Geri Dönüş ve Yıkım

Lübnan'ın güneyindeki Kefer Şuba, eski Belediye Başkanı Ali Faris'in de belirttiği gibi, halkın umut dolu dönüşlerine ev sahipliği yapıyor. Ancak, evlerini geri almak isteyenler, maalesef ki enkaza dönüşen evleriyle karşılaşıyor.

Ateşkes ve Dönüş İhtirası

İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle birlikte, birçok Lübnanlı umutla evlerine dönmeye başladı. Ancak dönüş yolculuğu, özellikle İsrail saldırılarından dolayı yerle bir olan evlerle sarmalanmış durumda.

Çeşitli köy ve beldelerde olduğu gibi, Kefer Şuba'da da büyük yıkım yaşandı. Enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, halen molozların altından cesetler çıkarılmaya devam ediyor. Elektrik ve su gibi temel hizmetlerin sağlanamadığı bu beldede, halkın geri dönme arzusu ağır bir hayal kırıklığı ile birleşiyor.

Faris: Korkanlar Geri Dönmüyor

Eski Belediye Başkanı Ali Faris, Kefer Şuba'da gördüğü durumu şu şekilde aktardı: "Herkes geri dönmek istiyor. Evi olan ya da evi büyük hasar görmeyenler geri dönüyor. Ancak ateşkes olmasına rağmen hâlâ korkan ve geri dönmeyenler var."

Faris, bu bölgedeki hava saldırılarında 70 ila 100 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Saldırılardan etkilenen evler, çevresindekilerin de yıkılmasına neden oldu, bu durum dönüşü imkânsız hale getirdi.

Yıkım Üzerine Hatıralar

Belde sakinlerinden Melek el-Kadiri, kent meydanındaki tahribatı ve Kefer Şuba Camisi'nin durumunu vurgulayarak; "Bu camide çok güzel hatıralarımız var. Daha önce sokağımızın güzelliğiyle övünürdük; şimdi ise üzücü bir manzarayla karşı karşıyayız," şeklinde konuştu.

Kadiri, Kefer Şuba'nın tarihi zenginliğine vurgu yaparak, "Kefer Şuba, bir zeytin ağacına benziyor. Kökleri derinlerde, yeniden yeşerecek ve yaşayacak,” dedi. Bunun yanı sıra, halkın temel ihtiyaçlarının karşılanamaması nedeniyle köylerine geri dönmelerinin zorluğuna işaret etti.

Sonuç olarak, Kefer Şuba sakinleri yaşanan bu yıkımın ardından dahi umutlarını kaybetmiyor. "Aylar sonra da olsa biz yeniden memleketimize geri döneceğiz ve ondan asla ayrı kalmayacağız," diyerek umutlarını tazeliyorlar.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.