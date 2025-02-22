Keir Starmer: Ukrayna, Müzakerelerin Kalbinde Olmalı

Keir Starmer'dan Ukrayna'ya Destek

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Ukrayna'nın herhangi bir müzakerenin merkezinde yer alması gerektiğini belirtti.

İngiltere Başbakanlık Sözcülüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Starmer'ın, İngiltere'nin Ukrayna'ya olan sarsılmaz destek kararlılığını ve Rusya’nın yasa dışı savaşına son vermek için adil ve kalıcı bir barış sağlama konusundaki iradesini yinelediği bildirildi.

Açıklamada, Başbakan Starmer'ın, Ukrayna'nın egemenliğinin korunmasının, Rusya'nın gelecekteki saldırılarını caydırmak için gerekli olduğu vurgusunu yinelediği ifade edildi.

Gelecek Temaslar

Ayrıca, Starmer'in önümüzdeki günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile Washington'da bir araya geleceği de belirtildi. Bunun yanı sıra, Starmer'ın Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

Bu görüşmelerde, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ele alındığı ve Starmer ile Von der Leyen'ın Avrupa'nın kıtanın ortak güvenliği için adım atması gerektiği konusunda fikir birliği sağladıkları aktarıldı.