Keir Starmer: "Ulusal yenilenme önündeki düşman sizsiniz" — Irkçılığa Sert Tepki

Keir Starmer: "Ulusal yenilenme önündeki düşman sizsiniz"

Liverpool konferansında göç, sınır güvenliği ve ırkçılığa net mesaj

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, partisinin Liverpool'daki sonbahar konferansında göçmen kökenli insanlara yönelik ırkçılığa izin vermeyeceklerini vurguladı. "Eğer onların sınır dışı edilmesini isterseniz şu sözümü hatırlayın. Elimizdeki her şeyle size karşı mücadele edeceğiz. Çünkü ulusal yenilenme önündeki düşman sizsiniz."

Starmer konuşmasında ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına destek verdiğini söyleyerek, planın hayata geçirilmesi için tüm tarafları çalışmaya çağırdı. Starmer, bununla ilgili olarak, "Böylece, İsrail ile uzun yıllardır sözü verilen ve bizim artık tanıdığımız Filistin devletinin güven ve barış içinde yaşayacağı iki devletli çözüm umudu yeniden alevlenebilir." dedi.

İç politika, ekonomi, eğitim, savunma harcamaları ve yatırımlara ilişkin açıklamalar da yapan Starmer, halkın beklentilerini özetleyerek, "Ceplerinde para, güvenli sokaklar, çocukları için imkanlar, gelecekleri için sağlık sistemi istiyorlar. Bunun yanında güvenli sınırlar da istiyorlar." ifadelerini kullandı. Starmer, ayrıca zulümden kaçanlara sığınma hakkı tanımanın bir ülkenin merhamet göstergesi olduğunu vurguladı.

Sınır güvenliğinin önemine değinen Starmer, "İnsanları aşırı kalabalık botlara doldurup onları Manş Denizi'nde tehlikeye atıp, insanların acılarını sömüren insan kaçakçılarına karşı ise şefkatli olmaya gerek yok." diyerek insan kaçakçılığıyla kararlı mücadele sözü verdi. "Kaçak çalışanları bulacak, burada bulunmaya hakkı olmayanları sınır dışı edecek, İngiltere sınırlarını güvenli hale getireceğiz."

Starmer, aşırı sağcı liderlere yönelik eleştirisinde, taş atmanın ve özel mülke saldırmanın "haydutluk" olduğunu belirtti ve ifade özgürlüğünün ırkçılığı meşrulaştıramayacağını söyledi. Konuşmasında özellikle şunu vurguladı: "Irkçı şiddeti ve nefreti körüklerseniz bu sizin endişenizi ifade ettiğiniz anlamına gelmez. Bu suçtur." ve "Biz bayrağımızla gurur duyuyoruz ama bir Çin restoranının duvarına o bayrağı çizip 'Ülkene dön' yazarsanız bu gurur duyulacak bir şey değil ırkçılıktır."

Başbakan Starmer, ülkede yıllardır yaşayan göçmen kökenli kişilere yönelik ırkçılığa izin vermeyeceklerini bir kez daha belirterek, güçlü bir göç kontrolü ile aynı zamanda insan haklarına saygı gösterilmesinin önemini vurguladı.