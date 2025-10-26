Keklik Vadisi'nde Sonbahar Büyüsü: Kars Sarıkamış'ta Sarı ve Kızıl Tonlar

2 bin 150 rakımlı vadi görsel şölen sunuyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Keklik Vadisi, sonbaharın gelişiyle sarı ve kızılın canlı tonlarına büründü.

İlçede aralıklarla etkili olan sağanağın ardından 2 bin 150 rakımlı vadideki dereler, küçük şelaleler ve yapraklarını sarıya ve kızıla çeviren ağaçlar benzersiz görüntüler oluşturdu.

Vadiye hayat veren yaban hayatı da sonbahar kompozisyonunu zenginleştiriyor: kızıl şahin, kozalaklarla beslenen sincap ve ağaçlara yuva yapan ağaçkakanlar doğal sahnenin ayrılmaz parçaları oldu.

Doğaseverler ve fotoğrafçılar, vadinin sonbahar dokusunu karelemek için bölgeye akın etti.

Doğa fotoğrafçısı Turhan Koçaş, AA muhabirine vadinin sonbaharda bir başka güzel olduğunu belirterek, 'Sonbahar renkleriyle şelalelerde çalıştık, güzel fotoğraflar çektik. Vadi, fotoğrafçılar için özellikle bu mevsimde bulunmaz bir nimet.' dedi.

