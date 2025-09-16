Keller‑Sutter: "Filistin Devleti'ni tanımak İsviçre için sürecin sonu olacaktır"

Keller‑Sutter: Filistin Devleti'ni tanımak sürecin başlangıcı değil sonu olacaktır

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Karin Keller‑Sutter, Filistin Devleti'ni tanımanın ülke için yeni bir sürecin başlangıcı değil, sonu olacağını ifade ederek, bu adımın atılabilmesi için gerekli ön koşulların sağlanması gerektiğini vurguladı.

Keller‑Sutter'ın açıklamaları

Keller‑Sutter, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ile düzenlenen ortak basın toplantısında İsviçre'nin iki devletli çözümü desteklediğini belirtti. Keller‑Sutter, "İsviçre iki devletli çözümü destekliyor. Bizim için Filistin Devleti'ni tanımak sürecin başlangıcı değil, sonu olacaktır." sözleriyle ülkesinin yaklaşımını özetledi ve İsviçre'nin Filistin'i tanıması için gereken ön koşulların yerine gelmesi gerektiğini kaydetti.

ABD'nin tarife kararı ve ekonomik etkiler

Keller‑Sutter, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı kararnameyle bazı ülkelere yönelik karşılıklılık esasına dayanan gümrük vergisi oranlarında değişiklik yapıldığını anımsattı. Karar kapsamında İsviçre'ye uygulanan tarifenin yüzde 39 olarak belirlendiğini söyleyen Keller‑Sutter, bunun ülke ihracatını olumsuz etkilediğini ve çözüm için ABD yönetimiyle iletişim halinde olduklarını ifade etti.

Milanovic'in değerlendirmeleri

Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ise Keller‑Sutter ile birçok konunun ele alındığını belirterek, Hırvatistan'ın Filistin Devleti'ni tanıma yönündeki duruşuna ilişkin, "Filistinlilerin kendi devletlerine sahip olma hakkı var ve Hırvatistan da bunu tanımalı. Ancak Filistin Devleti'ni tanımak için mecliste çoğunluğun oy kullanması gerekir." dedi.

Milanovic ayrıca İsrail'in ilk günden beri Gazze'de savaş suçu işlediğini vurguladı ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in İsrail'in Gazze'yi işgalinden dolayı uluslararası tüm spor müsabakalarından men edilmesi talebine destek vermediğini belirtti.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Karin Keller-Sutter, resmi temaslarda bulunma üzere geldiği Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic tarafından resmi törenle karşılandı.