Keller‑Sutter: "Filistin Devleti'ni tanımak İsviçre için sürecin sonu olacaktır"

Karin Keller‑Sutter, Filistin'i tanımanın başlangıç değil son olacağını, ön koşulların sağlanması gerektiğini söyledi; ABD tarife artışı ve Zagreb görüşmeleri gündemde.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 15:15
Keller‑Sutter: "Filistin Devleti'ni tanımak İsviçre için sürecin sonu olacaktır"

Keller‑Sutter: Filistin Devleti'ni tanımak sürecin başlangıcı değil sonu olacaktır

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Karin Keller‑Sutter, Filistin Devleti'ni tanımanın ülke için yeni bir sürecin başlangıcı değil, sonu olacağını ifade ederek, bu adımın atılabilmesi için gerekli ön koşulların sağlanması gerektiğini vurguladı.

Keller‑Sutter'ın açıklamaları

Keller‑Sutter, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ile düzenlenen ortak basın toplantısında İsviçre'nin iki devletli çözümü desteklediğini belirtti. Keller‑Sutter, "İsviçre iki devletli çözümü destekliyor. Bizim için Filistin Devleti'ni tanımak sürecin başlangıcı değil, sonu olacaktır." sözleriyle ülkesinin yaklaşımını özetledi ve İsviçre'nin Filistin'i tanıması için gereken ön koşulların yerine gelmesi gerektiğini kaydetti.

ABD'nin tarife kararı ve ekonomik etkiler

Keller‑Sutter, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı kararnameyle bazı ülkelere yönelik karşılıklılık esasına dayanan gümrük vergisi oranlarında değişiklik yapıldığını anımsattı. Karar kapsamında İsviçre'ye uygulanan tarifenin yüzde 39 olarak belirlendiğini söyleyen Keller‑Sutter, bunun ülke ihracatını olumsuz etkilediğini ve çözüm için ABD yönetimiyle iletişim halinde olduklarını ifade etti.

Milanovic'in değerlendirmeleri

Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ise Keller‑Sutter ile birçok konunun ele alındığını belirterek, Hırvatistan'ın Filistin Devleti'ni tanıma yönündeki duruşuna ilişkin, "Filistinlilerin kendi devletlerine sahip olma hakkı var ve Hırvatistan da bunu tanımalı. Ancak Filistin Devleti'ni tanımak için mecliste çoğunluğun oy kullanması gerekir." dedi.

Milanovic ayrıca İsrail'in ilk günden beri Gazze'de savaş suçu işlediğini vurguladı ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in İsrail'in Gazze'yi işgalinden dolayı uluslararası tüm spor müsabakalarından men edilmesi talebine destek vermediğini belirtti.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Karin Keller-Sutter, resmi temaslarda bulunma üzere geldiği...

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Karin Keller-Sutter, resmi temaslarda bulunma üzere geldiği Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic tarafından resmi törenle karşılandı.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Karin Keller-Sutter, resmi temaslarda bulunma üzere geldiği...

İLGİLİ HABERLER

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de anne 5 yaşındaki oğlunu bıçakla öldürdü
2
Gürsel Tekin: Sarıyer Seçim Kurulu ve Karar Defteri Açıklaması
3
Edirne İpsala'da PTT Üniformasıyla Dolandırıcılık: Tayfun B. Tutuklandı
4
Doğurganlık 1,48'e Düştü: MHP'li Yurdakul'dan Aile ve Nüfus Politikaları Çağrısı
5
Küresel Sumud Filosu: Tunus'tan Gazze'ye 3 Tekne Daha Çıktı
6
MKE Roket Fabrikası Patlaması Davasında Savcı Mütalaasını Açıkladı
7
İspanya, orman itfaiyecileri için erken emeklilik kararnamesini onayladı

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa