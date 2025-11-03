Keller‑Sutter: Türkiye ile yakın ilişkiler, AB paketı ve 2027'de olası oylama

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Karin Keller‑Sutter, başkent Bern'de görev yapan uluslararası gazetecilerle bir araya gelerek ülkenin dış politika öncelikleri, ekonomik ilişkileri ve bölgesel gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile ilişkiler vurgusu

AA muhabirinin sorusuna yanıt veren Keller‑Sutter, "Türkiye ile çok yakın bir ilişkimiz var. Çok sayıda Türk vatandaşımız var. Ayrıca İsviçre'de büyük bir (Türk) diaspora var. Ticari anlamda da yakın bir ilişkimiz var." ifadelerini kullandı. Keller‑Sutter, bu bağlamda İsviçreli yetkililerin Türkiye ile ticari ve diplomatik temaslarını sürdürdüğünü hatırlattı ve Başkan Yardımcısı ile Ekonomik İşler Bakanı Guy Parmelin'in geçen hafta Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirtti.

Ekonomi, serbest ticaret ve yeni anlaşmalar

Keller‑Sutter, ülkenin vergi mükellefleri ve ekonomi için riskleri azaltma hedefini öne çıkararak bu konuda referandum yapılmasının Federal Parlamento veya halkın takdirine bağlı olabileceğini söyledi. "Ekonomik ve politik durumun istikrarsızlığı, birçok tartışmanın ana konusuydu. Neredeyse oybirliğiyle mutabaka varıldı, serbest ticaret ve çok taraflılık ciddi biçimde sınanıyor." dedi.

İsviçre'nin herhangi bir büyük siyasi veya ticari ittifakın üyesi olmadığını anımsatan Keller‑Sutter, bu nedenle başta ana ticaret partneri Avrupa Birliği (AB) olmak üzere ülkelerle açık ilişkilerin sürdürülmesinin hayati olduğunu vurguladı. "Bu nedenle Federal Konsey, AB ile ilişkilerimizi istikrara kavuşturmak ve geliştirmek için bir anlaşma paketi müzakere etti." Keller‑Sutter, istişare sürecinin yeni tamamlandığını ve dosya Parlamento'ya sunulmadan önce tarafların tutumlarının analiz edileceğini belirterek 2027'de halk oylaması yapılmasının muhtemel olduğunu ifade etti.

Keller‑Sutter, ihracat sektörlerinin yeni pazarlara açılma arayışında olduğunu, İsviçreli şirketlerin pazar erişimini garanti altına almak için yeni serbest ticaret anlaşmaları imzalamak ve mevcut anlaşmaları modernize etmek için yoğun çalışıldığını aktardı. Bu yıl Tayland, Kosova, Malezya ve Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile yeni anlaşmalar imzalandığını; Ukrayna ile ticaret anlaşmalarının güncellendiğini söyledi. "Hindistan ile olan anlaşma ise ekimden beri yürürlükte. Çin, İngiltere, Meksika ve Güney Afrika Gümrük Birliği başta olmak üzere diğer mevcut serbest ticaret anlaşmaları da güncelleniyor."

Filistin meselesi: Koşulların yerine gelmesi vurgusu

AA muhabirinin Filistin Devleti'nin tanınmasıyla ilgili sorusuna Keller‑Sutter, "(Filistin Devleti'ni tanıma konusunda) yerine getirilmesi gereken bazı koşullar olduğunu düşünüyoruz. Tüm esirlerin, cenazelerinin de evlerine dönmesi gerektiği gibi kalıcı bir ateşkes olmalı. Bir barış planı olmalı." şeklinde yanıt verdi. Şu ana kadar hükümet ve Federal Parlamentonun çoğunluğunun böyle bir kararı beklemediğini söyleyen Keller‑Sutter, koşulların yerine gelmesi, istikrarlı bir hükümet ve seçimler gibi unsurların oluşması halinde tanımanın gündeme gelebileceğini belirtti.

Keller‑Sutter, Gazze'de yaşananların soykırım olup olmadığına ilişkin kararın uluslararası mahkemelerce verileceğini vurguladı.

ABD gümrük vergisi ve kantonların sağlık yetkisi

ABD'nin İsviçre'ye uyguladığı %39'luk gümrük vergisinin düşürülmesine ilişkin soru üzerine Keller‑Sutter, "Bu soruyu ABD Başkanı'na (Donald Trump) sormalısınız çünkü o karar verecek." yanıtını verdi ve İsviçre yetkililerinin ABD'li muhataplarıyla temas halinde olduğunu, son kararı ABD Başkanı'nın vereceğini yineledi.

AA muhabirinin, bazı İsviçre kantonlarının Gazze'den tıbbi tahliyesi yapılacak çocukları kabul etmeyeceği yönündeki sorusuna Keller‑Sutter, "Bu İsviçre'de çok doğal. İsviçre Konfederasyonu'nun, yani federal hükümetin hastanesi yok. Sağlık, kantonların meselesi." diye yanıtladı. İsviçre Adalet Bakanlığı ve polisin bazı Filistinli çocukların burada sağlık hizmeti almasına karar verdiğini hatırlatan Keller‑Sutter, bunun federal bir karar olmadığını ve kantonlarla istişare edilmesi gerektiğini belirtti.

Keller‑Sutter, bazı kantonların kararı kabul ettiğini, bazılarının ise onaylamadığını ifade ederek kantonların yetki alanı çerçevesinde hareket ettiklerini söyledi.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Karin Keller-Sutter, İsviçre'de görev yapan uluslararası gazetecilerle başkent Bern'de bir araya geldi.