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Kellogg: Ukrayna-Rusya Barışı Aylar İçinde Sağlanabilir

Keith Kellogg, Ukrayna ve Rusya arasında barışın 'aylar içinde' mümkün olabileceğini ve Trump'ın liderliğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 20:57
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 20:57
Kellogg: Ukrayna-Rusya Barışı Aylar İçinde Sağlanabilir

Ukrayna-Rusya Barışı İçin Umut Verici Açıklama

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, iki ülke arasında devam eden savaşın sona ermesi konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Kellogg, barışın 'aylar içinde' sağlanabileceğini ve bunun için Trump'a güvendiğini belirtti.

Karadeniz Ülkeleri İçin Barış Vurgusu

Fox News kanalında yaptığı açıklamalarda, Kellogg, "Başkan Trump'a çok güveniyorum. Bilirsin, o bir anlaşma yapıcı. Bunu gerçekleştirecek." ifadelerini kullandı. Barış sürecinin, gelecek 100 gün içinde bir takvimle belirlenebileceğini düşünen Kellogg, temasların ateşkes ile başlayabileceğini söyledi.

Global Çıkarlar İçin Barış Gerekliliği

Kellogg, Ukrayna-Rusya çatışmasının yalnızca bu iki ülke için değil, dünya için de sonuçlarının olumsuz olduğunu vurguladı. Bu bağlamda, Trump'ın müzakere masasında her iki tarafa da baskı yapacağını dile getirdi. Kellogg, ABD'nin Ukrayna'ya bugüne kadar 174 milyar dolar'ın üzerinde yardım sağladığını belirtti.

Ekonomik Yaptırımlar ve Savaşın Maliyeti

Rusya'nın barışa ikna edilmesi için ekonomik yaptırımların önemli bir araç olduğuna dikkat çeken Kellogg, savaşta hayatını kaybeden ve yaralananların sayısının 1 milyonu aştığını kaydetti. Bu durumun savaşın korkunç boyutlarını gözler önüne serdiğini belirten Kellogg, "Bunlar İkinci Dünya Savaşı seviyesinde sayılar." şeklinde konuştu.

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