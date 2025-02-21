Kellogg: Zelenskiy, Savaş Halindeki Ulusun Cesur Lideri

ABD'nin Temsilcisinden Zelenskiy'ye Övgü

ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy için, "Savaş halindeki bir ulusun zor durumdaki cesur lideri" değerlendirmesinde bulundu. Kellogg, bu açıklamayı, X sosyal medya hesabından, Zelenskiy ile gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin yaptı.

Olumlu Görüşmeler ve Stratejik Hedefler

Kellogg, Ukrayna temsilcileriyle yoğun bir gün geçirdiğini belirterek, "Savaş halindeki bir ulusun zor durumdaki cesur lideri Zelenskiy ve onun yetenekli ulusal güvenlik ekibiyle kapsamlı ve olumlu görüşmeler yaptım," dedi.

Zelenskiy'nin Açıklamaları

Zelenskiy ise X hesabı aracılığıyla, Kellogg ile gerçekleştirdiği görüşmeyi "umut verici" olarak nitelendirdi. Anlaşmaların ekonomik ve güvenlik alanlarında kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "ABD ile işe yarayacak (nadir elementler) anlaşmalara ihtiyacımız var" ifadesini kullandı. "Ekonomi ve güvenlik her zaman ele ele gitmeli," diye ekledi.

Güvenlik Garantileri ve Tutuklular Sorunu

Görüşme sırasında, Kellogg ile Rusya'daki Ukraynalı tutukluların serbest bırakılması meselesini de ele aldıklarını belirten Zelenskiy, güvenlik garantilerine ihtiyaç duyulduğunu da vurguladı. Kiev'de gerçekleştirilen toplantının ardından basın toplantısının, ABD tarafının isteğiyle iptal edildiği öğrenildi.