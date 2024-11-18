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Kemal Advan Hastanesi Müdürü'nden Şok Açıklama: 'İsrail Gazze'de Soykırım Yapıyor'

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ebu Safiyye, İsrail'in Filistinli aileleri yok ettiğini ve bölgedeki durumu 'şehidin şehide vedası' olarak tanımladı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 20:47
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 20:47
Kemal Advan Hastanesi Müdürü'nden Şok Açıklama: 'İsrail Gazze'de Soykırım Yapıyor'

Hüsam Ebu Safiyye: 'İsrail, Filistinli Aileleri Yok Ediyor'

Gazze'nin kuzeyinde, Beyt Lahiya'daki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye, İsrail ordusunun Filistinli aileleri hedef alarak geniş çaplı bir soykırıma imza attığını duyurdu. Ebu Safiyye, durumu 'şehidin şehide vedası' olarak nitelendirerek, bölgedeki insani kriz hakkında detaylı bilgiler verdi.

İsrail'in Saldırıları sonucu Çok Sayıda Can Kaybı

Ebu Safiyye, yaptığı açıklamada, son 45 gündür kuşatma altında tutulan Gazze'de 2 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 6 binden fazlasının ise yaralandığını belirtti. Bu saldırıların bölgedeki büyük yıkıma neden olduğunu vurgulayan Ebu Safiyye, şöyle konuştu: 'İsrail'in Filistinli aileleri yok ettiği soykırımını genişletmesi, ciddi bir vahşetin göstergesidir.'

Kemal Advan Hastanesi'ne Yoğun Saldırı

Ebu Safiyye, hastanenin İsrail saldırılarından sürekli hedef alındığını ve bu durumun sağlık hizmetlerini ciddi şekilde aksattığını dile getirdi. Kısa bir süre önce hastanenin acil servisine yapılan saldırıya dikkat çeken Ebu Safiyye, 'Şarapnellerin dağılması nedeniyle hastalar ve yaralılar büyük panik yaşadı' dedi.

Uluslararası Toplumun Müdahalesi Gerekiyor

İsrail'in hastaneyi hedef almasının sağlık sistemine karşı işlenmiş bir suç olduğunu belirten Ebu Safiyye, dünyadan acil müdahale çağrısında bulundu: 'İsrail her yönden bizi hedef alırken, bizim hasta ve yaralılarla ilgilenme çabamız engelleniyor.'

Gazze'de Yaşanan İnsanlık Dramı

Ebu Safiyye, 'Az önce bazı şehitlerimizi uğurladık' diyerek, Gaza'daki insani krizin boyutlarına dikkat çekti. Ayrıca, son günlerde bir Israel bombardımanı sonucu Kemal Advan Hastanesi yakınındaki bir evin hedef alındığını ve bu saldırıda 17 Filistinlinin hayatını kaybettiğini aktardı.

İsrail'in Göç Zorlaması Planı

İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyine düzenlediği yoğun hava saldırılarının ardından kara saldırılarına geçmesi, bölge halkını göçe zorlamak amacıyla gerçekleşti. Bu bağlamda, Cibaliya Mülteci Kampı gibi stratejik noktaların hedef alındığı belirtiliyor. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden, Filistinlilerden bu bölgeleri boşaltmalarını istemişti.

Gelecekteki Planlar ve Tehcir

Bu süreçte, İsrail'de tartışılan 'Generaller Planı', Filistinlileri Gazze'nin kuzeyinden zorla göç ettirmeyi ve bölgeyi kuşatmayı öngörüyor. Etrafında gıda, yakıt ve temiz su girişine izin verilmeden yaratılacak insani kriz ile Filistinlilerin bölgeden çıkmasının sağlanması hedefleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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