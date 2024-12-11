DOLAR
34,85 -0,05%
EURO
36,64 0,22%
ALTIN
3.028,16 -0,41%
BITCOIN
3.464.696,69 -3,17%

Kemal Advan Hastanesi'nde Durum Ciddi: Saldırılar Devam Ediyor

İsrail'in Kemal Advan Hastanesi çevresine yönelik saldırıları hastanede durumu kritik hale getiriyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 16:34
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 16:34
Kemal Advan Hastanesi'nde Durum Ciddi: Saldırılar Devam Ediyor

İsrail'in Kemal Advan Hastanesi Çevresine Yönelik Saldırıları Artiyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesine yönelik düzenlediği saldırılar sonucu hastanede durum giderek kötüleşiyor. Su ve oksijen şebekeleri zarar gördü ve hastane içerisindeki hasta ve yaralılar büyük panik yaşıyor.

Bombardımanlar ve Sonuçları

Hastane Müdürü Husam Ebu Safiyye, yaptığı açıklamada, "Kuzey Gazze vilayeti çok kötü bir gece geçirdi. İsrail ordusu, Beyt Lahiya'nın cadde ve sokaklarında bomba yüklü robotlar kullandı. Saldırı sonucunda şarapnel parçaları hastaneye isabet etti." dedi.

Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu Cibaliya Mülteci Kampı ve Beyt Lahiya beldesinde çeşitli noktalara yoğun bombardıman gerçekleştiriyor. Ebu Safiyye, hastanede yaşanan durumun çok kötü olduğunu ve saldırıların gelişigüzel bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Sağlık Hizmetlerinin Durumu

Ebu Safiyye, aynı zamanda, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine uyguladığı büyük ablukanın, yakıt, sağlık ve gıda malzemelerinin girişini engelleyerek bölgedeki sağlık hizmetlerinin en düşük düzeyde verilmesine sebep olduğunu vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 7 Aralık tarihinde Kemal Advan Hastanesi çevresine düzenlenen yoğun bombardmanda 33 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İLGİLİ HABERLER

Gençlere 100.000 TL Destek: ÜNİDES Projesi ile Hayallerini Gerçekleştirin

ŞOK Market'te Büyük İndirimler Başlıyor: 14 Aralık Kataloğu Açıklandı!

Galatasaray Yönetiminden Sert Açıklamalar: 'Fenerbahçe Korkusunu Gizleyemez!

A101 İndirimlerine Son Gün! 12 Aralık Perşembe Katalog Detayları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Suriyeliler Türkiye'den Ülkelerine Dönmeye Başladı
2
TBMM'de 2025 Bütçeleri Görüşülürken Sağlık ve Ulaşım Eleştirildi
3
Almanya’nın 14'üncü Entegrasyon Raporu Açıklandı: Bakan Radovan Önemli Açıklamalarda Bulundu
4
Pentagon, Suriye'de MQ-9 Reaper İHA ile İletişimi Kaybetti
5
Destici'den Kayseri'de Önemli Açıklama: Sığınmacılar Dönüş Yapabilir
6
Şam'da Gönüllü Gençler Sokakları Temizliyor
7
Pendik'te Ambulansa Peşinden Takılan Sürücü Kamerada

Maltodekstrin Nedir? Faydaları ve Kullanım Alanları Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Mercedes-Benz C-Serisi Sedan'da Aralık Ayına Özel Avantajlı Kredi Fırsatları

Pratik Kremalı Havuçlu Kek Tarifi: O Kahve Dükkanındakini Aratmayacak Lezzet!

Galatasaray Yönetiminden Sert Açıklamalar: 'Fenerbahçe Korkusunu Gizleyemez!

ŞOK Market'te Büyük İndirimler Başlıyor: 14 Aralık Kataloğu Açıklandı!

A101 İndirimlerine Son Gün! 12 Aralık Perşembe Katalog Detayları

Bülent Ersoy'dan Kıyafet Eleştirilerine Sert Yanıt: 'Ben Yine Bülent Ersoy'um, Siz Konuşun Fiyatım Artıyor!'

Eski İlişkileri Yeniden Canlandırın: Dinçer Güner'den Gelişen Fırsatlar ve İpuçları

Gençlere 100.000 TL Destek: ÜNİDES Projesi ile Hayallerini Gerçekleştirin

Asgari Ücrette 2025 İçin Büyük Zam Beklentisi: 22.000 TL - 24.000 TL Arasında Olabilir!

12 Aralık 2024: Burçlarda Tutkular Yükseliyor, İlişkilerde Dikkat!

Sağlık Bakanlığı'ndan On Binlerce Personel Alımı Müjdesi