Kemal Advan Hastanesi'nde Durum Ciddi: Saldırılar Devam Ediyor

İsrail'in Kemal Advan Hastanesi Çevresine Yönelik Saldırıları Artiyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesine yönelik düzenlediği saldırılar sonucu hastanede durum giderek kötüleşiyor. Su ve oksijen şebekeleri zarar gördü ve hastane içerisindeki hasta ve yaralılar büyük panik yaşıyor.

Bombardımanlar ve Sonuçları

Hastane Müdürü Husam Ebu Safiyye, yaptığı açıklamada, "Kuzey Gazze vilayeti çok kötü bir gece geçirdi. İsrail ordusu, Beyt Lahiya'nın cadde ve sokaklarında bomba yüklü robotlar kullandı. Saldırı sonucunda şarapnel parçaları hastaneye isabet etti." dedi.

Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu Cibaliya Mülteci Kampı ve Beyt Lahiya beldesinde çeşitli noktalara yoğun bombardıman gerçekleştiriyor. Ebu Safiyye, hastanede yaşanan durumun çok kötü olduğunu ve saldırıların gelişigüzel bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Sağlık Hizmetlerinin Durumu

Ebu Safiyye, aynı zamanda, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine uyguladığı büyük ablukanın, yakıt, sağlık ve gıda malzemelerinin girişini engelleyerek bölgedeki sağlık hizmetlerinin en düşük düzeyde verilmesine sebep olduğunu vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 7 Aralık tarihinde Kemal Advan Hastanesi çevresine düzenlenen yoğun bombardmanda 33 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.