Kemal Advan Hastanesi'ndeki Koşullar Korkunç! DSÖ'den Uyarı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Kemal Advan Hastanesi'ndeki koşulların gerçek anlamda korkunç olduğunu ifade etti.

Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki hastaneye ilişkin X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, DSÖ ve ortaklarının, saldırılar ve patlamalar arasında hastaneye 2 gün önce ulaştığını ve bu süreçte 5 bin litre yakıt, gıda ve ilaç teslim ettiklerini bildirdi.

Kemal Advan Hastanesi'ndeki 3 hastanın Şifa Hastanesi'ne nakledildiğini belirten Ghebreyesus, geçen hafta hastaneye gidecek dört DSÖ misyonunun İsrail tarafından keyfi olarak reddedildiğini hatırlatarak, bu durumun hastaneyi cerrahi ve doğum bakımı için uzman personelden mahrum bıraktığını söyledi.

Ghebreyesus, "Hastanenin etrafındaki saldırılar devam ediyor ve bu saldırılar oksijen kaynağına, jeneratörlere ve hastaların odalarının kırık pencerelerine daha fazla zarar verdi. Hastanedeki koşullar gerçekten korkunç." açıklamasında bulundu.

Sağlık hizmetlerinin korunması ve Gazze'deki bu cehennem koşullarının durdurulması için ateşkes çağrılarını yineleyen Ghebreyesus, hastane kapısının önündeki ölü ve yaralıların tahliye edilemediğini vurguladı.

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye, 15 Aralık'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine büyük bir abluka uyguladığını, yakıt, sağlık ve gıda malzemelerinin girişini engellediğini ve bu nedenle bölgede sağlık hizmetlerinin en düşük düzeyde verildiğini belirtti.