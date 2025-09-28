Kemal Can Tutuklandı — Can Holding Soruşturmasında Yeni Karar

ADLİ SONUÇ EKLENDİ

İstanbul'da Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can'ın İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı. Can, sulh ceza hakimliğine sevk edildi ve hakimlik tarafından üzerine atılı suçlardan tutuklanmasına karar verildi.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding yetkilileri hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme" ve "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından soruşturma sürdürüyor.

Soruşturmanın Detayları

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu ve bu örgütün "nitelikli dolandırıcılık", "vergi kaçakçılığı", "kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması" ve "suçtan elde edilen gelirlerin aklanması" gibi eylemler gerçekleştirdiği iddia edildi. Soruşturmaya MASAK raporları ile mali denetim birimlerinin inceleme raporları temel oluşturdu.

İddialara göre kaynağı belirsiz milyonlarca lira tutarında para girişleri, şirketler arasında aktarılarak izleri gizlenmeye çalışıldı; faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülükleri azaltıldı. Örgütün, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek çok sayıda şirket kurduğu, yönetim kurullarında değişiklikler yapıp sorumluluğu dağıtarak hukuki yaptırımlardan kaçınmayı hedeflediği öne sürüldü.

Ayrıca ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, sermaye artırımlarının kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği; bu borçların gerçeği yansıtmadığı ve söz konusu tutarların 7256 sayılı "Varlık Barışı Kanunu" kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı iddia edildi. Bu işlemlerin kanunun amacına aykırı şekilde suçtan sağlanan gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu belirtildi.

MASAK bulgularına göre örgüt, "nitelikli dolandırıcılık", "kaçakçılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" gibi öncül suçlardan elde ettiği yasa dışı gelirlerle ticari hacmini genişletti; eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırım faaliyetlerini doğrudan suç gelirleriyle finanse ettiği ve böylece ekonomik güç ile kamuoyu nezdinde meşruiyet sağlamayı hedeflediği kaydedildi.

Kayyum Atamaları ve Gözaltılar

Soruşturma kapsamında 121 şirketin mal varlığına el konularak TMSF kayyum olarak atandı ve 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kayyum atanan şirketlerden bazıları şunlar olarak duyuruldu: "Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık ile Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi."

Adliyeye sevk edilen ve savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K. ve K.Ç. "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "kara para aklama" suçlarından; C.C. ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, D.Ç, D.C, M.K, K.Ç. ve C.C. hakkında tutuklama, Kenan Tekdağ hakkında ise ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma dosyasını yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise soruşturma kapsamında Can Holding'e ait 10 şirkete daha kayyum atanmasına karar verdi.

Kayyum atanan son 10 şirketin isimleri şöyle açıklandı: "Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ, ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ, Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ, Tares Tek. Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd Şti, Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd Şti, Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret AŞ, MCN Petrol AŞ, Yön Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. AŞ, Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hiz. AŞ, Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri AŞ."

Soruşturma ve adli süreç devam ediyor.