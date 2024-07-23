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Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de Demokrasi Paneline Katıldı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de düzenlenen panelde basın özgürlüğünün önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 22:13
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 22:32
Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de Demokrasi Paneline Katıldı

Kılıçdaroğlu, İzmir'de Basın Özgürlüğü Üzerine Konuştu

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de "Sansürün Kaldırılışının 116. Yılı ve Demokrasi Mücadelesi" konulu panele katıldı. Panel, Basın Özgürlüğü ve Medya Araştırmaları Derneği tarafından İzmir Mimarlık Merkezi'nde düzenlendi.

Katılımcılar ve Açılış Konuşması

Panelin moderatörlüğünü Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç üstlendi. Kılıçdaroğlu, salonun yoğun destek gösterisi ile karşılandığında, konuşmasına merhum gazetecileri anarak başladı.

Demokrasinin Geleceği ve Basın Özgürlüğü

Kılıçdaroğlu, demokrasiler için basın özgürlüğünün önemine vurgu yaptı ve Türkiye'nin mevcut durumunu değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, "Kalemini satmamak gibi onurlu bir görevi üstlenen gazeteciler, her zaman başımızın üstündedir. Onlara saygı duymak hepimizin görevidir" dedi.

Medya ve Düşünce Özgürlüğü Üzerine Düşünceler

Kılıçdaroğlu, Türkiye’deki demokrasinin varlığını sorguladı. "Yaşadığımız tablo, düşüncelerimizi özgürce ifade edebileceğimiz bir tablo değil. Gazeteciler, yazarken 'yarın hapse girer miyim?' endişesi yaşıyor" diyerek durumu eleştirdi.

Yasal Düzenlemelerin Uygulanmaması

Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının alt mahkemelerce uygulanmadığını belirten Kılıçdaroğlu, sivil toplum kuruluşları ve medya örgütlerinden gelen tepkilerin yetersiz olduğunu vurguladı. "Herkes düşüncelerini özgürce ifade etmelidir" ifadesini kullandı.

Panelin Katılımcıları

Panele, CHP İzmir milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat, Rıfat Turuntay Nalbantoğlu ve CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile eski belediye başkanları da katıldı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (sol 2), İzmir'de düzenlenen "Sansürün Kaldırılışının...

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (sol 2), İzmir'de düzenlenen "Sansürün Kaldırılışının 116. Yılı ve Demokrasi Mücadelesi" konulu panele katıldı. Paneli CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu (sağ 2) ile önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de (solda) takip etti.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (sol 2), İzmir'de düzenlenen "Sansürün Kaldırılışının...

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (sol 2), İzmir'de düzenlenen "Sansürün Kaldırılışının 116. Yılı ve Demokrasi Mücadelesi" konulu panele katıldı. Paneli CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu (sağ 2) ile önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de (solda) takip etti.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (sol 2), İzmir'de düzenlenen "Sansürün Kaldırılışının...

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (sol 2), İzmir'de düzenlenen "Sansürün Kaldırılışının 116. Yılı ve Demokrasi Mücadelesi" konulu panele katıldı. Paneli CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu (sağ 2) ile önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de (solda) takip etti.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (sol 2), İzmir'de düzenlenen "Sansürün Kaldırılışının...

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (sol 2), İzmir'de düzenlenen "Sansürün Kaldırılışının 116. Yılı ve Demokrasi Mücadelesi" konulu panele katıldı. Paneli CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu (sağ 2) ile önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de (solda) takip etti.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (sol 2), İzmir'de düzenlenen "Sansürün Kaldırılışının...

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (sol 2), İzmir'de düzenlenen "Sansürün Kaldırılışının 116. Yılı ve Demokrasi Mücadelesi" konulu panele katıldı. Paneli CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu (sağ 2) ile önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de (solda) takip etti.

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