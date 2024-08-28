Kemal Kılıçdaroğlu'na Suçu ve Suçluyu Övme Suçlaması

Kılıçdaroğlu Hakkında İddianame Düzenlendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında zincirleme şekilde 'suçu ve suçluyu övme' suçundan iddianame hazırladı.

Şikayet Dilekçesi Üzerine Soruşturma Başlatıldı

Başsavcılığın Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ve İsmail Faruk Aksu tarafından 5 Şubat 2020'de yapılan şikayet dilekçesi üzerine Kılıçdaroğlu hakkında soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

Kılıçdaroğlu'nun Açıklamaları Sorunlu Bulundu

İddianamede belirtilen şikayet dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde 'PKK terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezası kesinleşen Selahattin Demirtaş'ı övdüğü kaydedildi. Ayrıca, 21 Ekim 2014 tarihinde Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü söyleşisinde yaptığı açıklamalarında YPG'yi olumlu bir şekilde tanımladığı bilgisi paylaşıldı.

Avukat Savunması ve Değerlendirme

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, müvekkilinin ifadelerinin kişisel görüş çerçevesinde siyasi değerlendirme olduğunu ve bu sebeple kovuşturmaya yer olmadığına dair bir karar verilmesini talep etti.

Ancak iddianamede, Kılıçdaroğlu'nun ifadelerinin kamu düzenini bozacak nitelikte olduğu belirtilerek, zincirleme şekilde 'suçu ve suçluyu övme' suçunun unsurlarının oluştuğu ifade edildi. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun cezalandırılması istendi.