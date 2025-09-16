Kemal Memişoğlu: 64 Yeni Beşeri Tıbbi Ürün Geri Ödeme Listesine Alındı

Açıklama ve Kapsam

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabı NSosyal üzerinden yaptığı paylaşımda, geri ödeme listesine ilişkin düzenleme yapıldığını duyurdu.

Memişoğlu, 51'i yerli üretim olmak üzere 64 yeni beşeri tıbbi ürünün listeye dahil edildiğini belirtti.

Hangi ürünler listeye alındı?

Açıklamada, özellikle şu ürün ve grupların geri ödeme kapsamına eklendiği kaydedildi: 5 kan ürünü, 3 KOAH ilacı, 4'er adet diyabet ilacı, alerji aşısı ve antibiyotik ile 1 biyobenzer göz içi uygulanan ilaç başta olmak üzere; ayrıca 14 kan ve kan yapıcı organ ilacı, 6 analjezik ilaç, 4 antiinflamatuvar analjezik, 4 sindirim sistemi ilacı, 2'şer adet antiparaziter ilaç, immünsüpresan, oftalmik preparat ve vitamin ile birer antifungal, antiviral, hormon preparatı, psikoleptik, hemoroid tedavisi ilacı, özel tıbbi amaçlı gıda ve 1 diğer beşeri tıbbi ürün geri ödeme listesine dahil edildi.

Sonuç

Memişoğlu, bu düzenlemeyle geri ödeme listesinin kapsamının genişletildiğini vurgulayarak, "Bu olumlu gelişmenin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.