Kemal Memişoğlu: 64 Yeni Beşeri Tıbbi Ürün Geri Ödeme Listesine Alındı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 51'i yerli üretim olmak üzere 64 yeni beşeri tıbbi ürünün geri ödeme listesine dahil edildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 17:43
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 17:43
Kemal Memişoğlu: 64 Yeni Beşeri Tıbbi Ürün Geri Ödeme Listesine Alındı

Kemal Memişoğlu: 64 Yeni Beşeri Tıbbi Ürün Geri Ödeme Listesine Alındı

Açıklama ve Kapsam

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabı NSosyal üzerinden yaptığı paylaşımda, geri ödeme listesine ilişkin düzenleme yapıldığını duyurdu.

Memişoğlu, 51'i yerli üretim olmak üzere 64 yeni beşeri tıbbi ürünün listeye dahil edildiğini belirtti.

Hangi ürünler listeye alındı?

Açıklamada, özellikle şu ürün ve grupların geri ödeme kapsamına eklendiği kaydedildi: 5 kan ürünü, 3 KOAH ilacı, 4'er adet diyabet ilacı, alerji aşısı ve antibiyotik ile 1 biyobenzer göz içi uygulanan ilaç başta olmak üzere; ayrıca 14 kan ve kan yapıcı organ ilacı, 6 analjezik ilaç, 4 antiinflamatuvar analjezik, 4 sindirim sistemi ilacı, 2'şer adet antiparaziter ilaç, immünsüpresan, oftalmik preparat ve vitamin ile birer antifungal, antiviral, hormon preparatı, psikoleptik, hemoroid tedavisi ilacı, özel tıbbi amaçlı gıda ve 1 diğer beşeri tıbbi ürün geri ödeme listesine dahil edildi.

Sonuç

Memişoğlu, bu düzenlemeyle geri ödeme listesinin kapsamının genişletildiğini vurgulayarak, "Bu olumlu gelişmenin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Motosiklet Eğitmeninden 'Can Kurtaran' Trafik Uyarıları
2
Mısır ve Libya Genelkurmayları Kahire'de Askeri İşbirliğini Görüştü
3
Mersin'de anne 5 yaşındaki oğlunu bıçakla öldürdü
4
Hamas: İsrail'in Gazze'deki Kara Saldırıları 'Soykırım ve Etnik Temizliğin Yeni Aşaması'
5
Türkiye Maarif Vakfı Sofya'da İlk Anaokulunu Açtı
6
Kahire Yunus Emre Enstitüsü'nde 36 Kursiyere Türkçe Sertifika Töreni
7
Trump: Avrupa Rus petrolünü kesmeli — Zelenskiy anlaşmak zorunda kalacak

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa